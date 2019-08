Markus Söder bekommt gerade nicht genug vom Bäume pflanzen und Bienen retten. Kommt gut an beim Wähler, bei der CSU nicht ganz so gut. Die Frage ist: Meint er das ernst?

Man tritt den Mitgliedern des Arbeitskreises Umwelt der Christlich-Sozialen Union gewiss nicht zu nahe, wenn man feststellt, dass in ihrem ehrenwerten Gremium bislang wenig geschah, was den Lauf der Geschichte, und sei es der bayerischen, wesentlich verändert hätte. Im Januar dieses Jahres aber erlebte der "AK Umwelt" eine Sitzung, in der man rückblickend so etwas wie eine parteihistorische Zäsur erkennen könnte, einen Aufbruchsmoment. Januar 2019, das war eine Zeit, in der man die Vorstellung noch für völlig absurd gehalten hätte, dass Markus Söder sich mit Bienen und anderen Insekten eng befreunden und Bäume umarmen würde, als wären sie Familie.