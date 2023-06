Von Tim Frehler, München

Kurz vor dem Ende ist Markus Söder beim Anfang angelangt: Als der bayerische Ministerpräsident am Dienstag Altkanzlerin Angela Merkel den bayerischen Verdienstorden verleiht, erinnert sich Söder an eine Szene aus dem Jahr 2005: Nach der Bundestagswahl sei er Angela Merkel im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin begegnet. Die Koalitionsbildung war schwierig, also fragte Söder Merkel: "Was machen Sie denn jetzt?" Und Merkel antwortete: "Blutdrucksenker besorgen."