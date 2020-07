Auf Einladung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum ersten Mal in ihrer Amtszeit an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teilgenommen. Sie fand am Mittag in der prunkvollen Spiegelgalerie von Schloss Herrenchiemsee statt.

Söder lobte das Treffen als "Meinungsaustausch mit einer ganz großen Übereinstimmung". Es sei überhaupt das erste Mal gewesen, dass ein amtierender Bundeskanzler beziehungsweise eine Kanzlerin im bayerischen Kabinett gewesen sei, sagte er im Anschluss in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Er habe die Einladung an Merkel als "herzliches Dankeschön" an das gemeinsame Zusammenwirken in der Corona-Krise ausgesprochen. Am heutigen Tag sei es um die "Folgen von Corona auch für Europa gegangen".

"Europa ist in einer schwierigen Phase", sagte Söder. Bayern unterstütze den Weg der Bundesregierung. Auf neue Fragen immer die gleichen Antworten zu geben sei ein Fehler. Man müsse auch mal über seinen Schatten springen, sagte der CSU-Chef mit Blick auf die großangelegten Corona-Hilfsprogramme in Europa.

Söder zeigte sich zuversichtlich, dass es unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft möglich sein werde, "dass wir tatsächlich einen neuen Weg gehen". Es dürfe in Europa nicht mehr um "Schuldner und Gläubiger" gehen, sondern um "Partner in der gemeinsamen Entwicklung in Europa". Es gehe um ein "liberales und wertebewusstes Europa in Absetzung von Extremisten" und um ein progressives und nachhaltiges Europa.

Teilnahmen an Landeskabinettssitzungen sind in Merkels Terminkalender eine absolute Ausnahme, ihr Besuch in Bayern auf Einladung von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder zeigt die derzeit enge und gute Zusammenarbeit mit Söder. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Mitglieder der Bundesregierung an Sitzungen des bayerischen Kabinetts teilgenommen, darunter Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Söder und Merkel hatten am Vormittag gemeinsam mit dem Schiff zur Insel Herrenchiemsee übergesetzt. Dort wurden sie mit einer Kutsche zum Schloss gefahren.

Merkel sagte, der Ort sei sehr passend für das Gespräch über die EU-Ratspräsidentschaft, denn "Herrenchiemsee steht immerhin für die Entstehung unseres Grundgesetzes", in dessen Präambel das vereinte Europa erwähnt werde. Die Corona-Krise habe demonstriert, was es für Deutschland bedeute wenn Wertschöpfungsketten kaputtgingen oder der Binnenmarkt nicht funktioniere. Zudem sei es dreißig Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs so, dass die USA die EU nicht mehr selbstverständlich in jeder Situation beschützten, worauf europäische Länder nicht mit nationalstaatlichen Alleingängen reagieren sollten.

Die Kanzlerin betonte, sie verstehe Söders Einladung als ein Signal für dessen Unterstützung für den geplanten EU-Aufbaufonds. Dieser sei ein "wichtiger Weg", mit der Corona-Krise umzugehen. Sie sei mit Söder einig, dass der Fonds vor allem "Zukunftsinvestionen" etwa in die Digitalisierung oder den Klimaschutz enthalten müsse. Denn "wir müssen insbesondere der jungen Generation helfen, die jetzt in ganz besonderen Zeiten aufwächst". Auch dass die Bundesrepublik ihren Wohlstand bewahre, betonte Merkel mehrfach als zentral.

Zur Corona-Krise betonte die Bundeskanzlerin: "Corona ist nicht vorbnei, das sehen wir jeden Tag. Diese Pandemie wird uns noch eine ganze Weile begleiten." Wir müssten unser Leben an die durch die Krise veränderten Bedingungen anpassen. Bayerische Bauern nutzten Merkels Besuch, um ihrem Unmut gegen die aktuelle Agrarpolitik Ausdruck zu verleihen. Sie demonstrierten mit einer kilometerlangen Traktoren-Schlange am Chiemsee gegen die Agrarpolitik in Deutschland. Nach Polizeiangaben standen am Vormittag etwa 300 Traktoren entlang der Straße, und zwar von der Autobahnabfahrt bis nach Prien. Auch beim Schiffsanleger gab es eine angemeldete Demonstration, laut Polizei mit rund 50 Teilnehmern. Auf Plakaten stand beispielsweise "Die Totengräber der deutschen Landwirte", darunter Fotos etwa von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU), Merkel und Söder.