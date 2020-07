Ihre Meinung zu Merkels Besuch in Bayern

In Herrenchiemsee ist eine eindeutig zweideutige Inszenierung möglich: Es handelt sich um jenen bayerischen Ort, an dem 1948 der Verfassungskonvent das Fundament fürs Grundgesetz legte.

Angela Merkel trifft Markus Söder in Herrenchiemsee und nimmt an einer Kabinettssitzung teil. In der Pandemie vermittelte der bayerische Ministerpräsident Sicherheit - und erzielt im Vorwahljahr gute Umfragewerte.