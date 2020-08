Von Robert Roßmann, Berlin

Es ist ein Termin, wie gemacht für Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident betont zwar gerne, dass es ihm um die Sache gehe - gerade in Zeiten der Corona-Krise. Aber wenn sich eine Sache gut bebildern lässt, dann hat Söder noch nie Reißaus genommen. An diesem Donnerstag kommt der Bayer nach Schleswig-Holstein. Das allein ist schon eine Botschaft: Der Mann aus dem Süden erkundet jetzt auch den Norden. Die Spekulationen über eine mögliche Kanzlerkandidatur Söders dürften dadurch nicht kleiner werden.

Aber auch das Programm des Besuchs ist bezeichnend. Der Ministerpräsident wird zusammen mit seinem Kieler Kollegen Daniel Günther (CDU) ein Schiff besteigen, zu Seehundbänken und Halligen fahren und anschließend durchs Watt wandern. Im Watt werde "ein Fotopunkt installiert", auf den sich die beiden Ministerpräsidenten "im Rahmen ihrer Wanderung" zubewegen und dort den Journalisten für "O-Töne zur Verfügung stehen", heißt es in der Einladung der schleswig-holsteinischen Staatskanzlei. Am Abend wird man die Bilder überall sehen können. Und Armin Laschet dürfte sich einmal mehr ärgern.

Für Laschet läuft es ohnehin nicht gut. Seine Corona-Politik wird als wankelmütig wahrgenommen, und er selbst als dünnhäutig. In den Umfragen ist Laschet abgestürzt. Wie groß die Nervosität in dessen Lager ist, hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul mit seinem Angriff auf Söder bewiesen. "Heiße Luft und eine Politik, die auf Inszenierungen setzt", brächten die Union nicht weiter, hatte Reul im Kölner Stadtanzeiger geätzt. Ihm sei "unerklärlich", wie Leute auf die Idee kommen könnten, dass Söder ein guter Kanzlerkandidat sei. In München fühlen sie sich gerade derart stark, dass sie diesen Angriff noch nicht einmal ignoriert haben.

Kiels Ministerpräsident Günther versteht sich inzwischen gut mit seinem bayerischen Kollegen

Reuls Aversion gegen heiße Luft in der Politik mag sympathisch sein. Doch in einem Metier, in dem es darauf ankommt, dass und wie man wahrgenommen wird, ist halt auch die Inszenierung wichtig. Und Laschet gelingt derzeit weder ein schlüssiger Kurs im Umgang mit der Pandemie noch der öffentliche Auftritt. Die Souveränität, die man bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur im Februar erleben konnte, ist wie verflogen. Und in so einer Situation können Bilder ziemlich wirkmächtig werden. Laschet ist politisch angeschlagen, und jetzt lässt ihn Söder schon zum zweiten Mal wie den zweiten Mann aussehen.

In der öffentlichen Wahrnehmung hat Söder Laschet ja bereits mit der Politik-Show von Herrenchiemsee ausgestochen. Kommende Woche fährt Angela Merkel zwar auch nach Nordrhein-Westfalen. Aber ihre Reise nach Düsseldorf und zur Zeche Zollverein in Essen ist deutlich schlichter angelegt als das Schloss- und Kutschen-Programm vom Chiemsee. Und es ist nur die zweite Reise der Kanzlerin, die erste galt Söder. In Schleswig-Holstein liegt der CSU-Chef jetzt schon wieder vorne.

Am 24. August empfängt Daniel Günther zwar auch Laschet, aber das ist halt nach der Seehund-Show mit Söder. Außerdem ist das Programm Laschets deutlich weniger fototrächtig - er besucht zum Beispiel eine Raffinerie.

Ein bisschen erstaunlich ist es schon, dass mit diesem Ablauf ausgerechnet Günther dem bayerischen Ministerpräsidenten zu einem Vorteil verhilft. Es ist noch nicht so lange her, dass Günther für die CSU eine Art politischer Gottseibeiuns war. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hatte die Union aufgefordert, ihr Verhältnis zur Linkspartei zu überdenken - und wurde von der CSU deshalb als "Genosse Günther" geschmäht. Dass Günther den Christsozialen nach deren Absturz bei der bayerischen Landtagswahl nahegelegt hat, ihre Führung auszutauschen, kam in der CSU auch nicht gut an. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beklagte sich über die "Provokation" und verbat sich die "schlauen Ratschläge".

Doch inzwischen hat sich das Verhältnis deutlich verbessert. In Kiel weisen sie zum Beispiel beinahe stolz darauf hin, wie ernst Söder Günthers Beiträge in der Ministerpräsidentenkonferenz nehme. Normalerweise spiele Söder, obwohl er Vorsitzender der Konferenz ist, ständig an seinem Smartphone herum. Doch wenn Günther rede, lasse Söder das sein - manchmal lobe er anschließend sogar ausdrücklich die Wortmeldung des "Kollegen Günther". Vom "Genossen" ist nicht mehr die Rede.

Auch das ist eine Entwicklung, die Laschet sorgen muss. Günther, aber auch dem saarländischen Regierungschef Tobias Hans, hätte man früher niemals eine besondere Nähe zur CSU nachgesagt. Inzwischen haben die beiden CDU-Ministerpräsidenten aber ein gutes Verhältnis zu Söder. Das dürfte vor allem am politischen Kurswechsel Söders vom Merkel-Kritiker zum Merkel-Fan liegen - aber auch an der Enttäuschung über Laschet. In jedem Fall verschafft die neue Nähe Günthers zu Söder dem Bayern jetzt schöne Bilder.