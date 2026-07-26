Um die Social-Media-Plattform Tiktok zu regulieren und transparenter zu machen, plädiert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) für einen europäischen Tiktok-Ableger. „Das wäre der wirksamste Weg, europäisches Datenschutz-, Medien- und Jugendschutzrecht durchzusetzen“, sagte Weimer der Welt am Sonntag. Bis heute sei etwa nicht bekannt, wohin die sensiblen Daten der oft jugendlichen Plattformnutzer fließen, und welchen Zugriff Behörden in China hätten, wo das Betreiberunternehmen Bytedance seinen Sitz hat. In den USA ist Tiktok bereits in einem Gemeinschaftsunternehmen mit nationaler Beteiligung ausgegliedert worden. Zudem müssten Musikmarkt und Pressevielfalt besser vor der Macht der großen Plattformen geschützt werden.