Sollten Jugendliche erst ab 16 Social Media nutzen dürfen? 85 Prozent der Erwachsenen finden: Ja. Nun hat sich auch Friedrich Merz erstmals dazu geäußert. Die Frage ist nur: Warum tut sich nichts?

Ein Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus. Die Union hat zu einer Basisveranstaltung zum Thema Social Media geladen. Es geht um die große Frage, was nun überwiegt: die Chancen oder die Risiken, gerade bei Jugendlichen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz spricht an diesem Tag. Aber statt klarer Antworten hat er vor allem eins: viele Fragen. „Wie können wir besser aufklären? Braucht es eine Klarnamenpflicht im Netz? Braucht es eine Altersgrenze? Braucht es Handyverbote an Schulen?“, fragt Merz.