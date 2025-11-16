Zum Hauptinhalt springen

Social Media ab 16Jugendliche schützen – aber wie?

Lesezeit: 4 Min.

Fordern lässt sich ein Social-Media-Verbot leicht. Die Umsetzung ist da schon komplizierter.
Fordern lässt sich ein Social-Media-Verbot leicht. Die Umsetzung ist da schon komplizierter. (Foto: Elisa Schu/dpa)

Sollten Jugendliche erst ab 16 Social Media nutzen dürfen? 85 Prozent der Erwachsenen finden: Ja. Nun hat sich auch Friedrich Merz erstmals dazu geäußert. Die Frage ist nur: Warum tut sich nichts?

Von Simon Berlin, Valerie Höhne und Vivien Timmler, Berlin

Ein Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus. Die Union hat zu einer Basisveranstaltung zum Thema Social Media geladen. Es geht um die große Frage, was nun überwiegt: die Chancen oder die Risiken, gerade bei Jugendlichen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz spricht an diesem Tag. Aber statt klarer Antworten hat er vor allem eins: viele Fragen. „Wie können wir besser aufklären? Braucht es eine Klarnamenpflicht im Netz? Braucht es eine Altersgrenze? Braucht es Handyverbote an Schulen?“, fragt Merz.

Soziale Medien
:Lasst stecken!

Tiktok erst ab 16, Smartphones frühestens ab 14: Plötzlich diskutieren alle über Online-Sucht bei Kindern und das Gift sozialer Medien. Warum eigentlich erst jetzt? Und wo war die Politik all die Jahre? Unterwegs in einer getriggerten Republik.

SZ PlusVon Thorsten Schmitz und Kai Strittmatter, Fotos: Erli Grünzweil

