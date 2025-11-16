Ein Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus. Die Union hat zu einer Basisveranstaltung zum Thema Social Media geladen. Es geht um die große Frage, was nun überwiegt: die Chancen oder die Risiken, gerade bei Jugendlichen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz spricht an diesem Tag. Aber statt klarer Antworten hat er vor allem eins: viele Fragen. „Wie können wir besser aufklären? Braucht es eine Klarnamenpflicht im Netz? Braucht es eine Altersgrenze? Braucht es Handyverbote an Schulen?“, fragt Merz.
Social Media ab 16Jugendliche schützen – aber wie?
Sollten Jugendliche erst ab 16 Social Media nutzen dürfen? 85 Prozent der Erwachsenen finden: Ja. Nun hat sich auch Friedrich Merz erstmals dazu geäußert. Die Frage ist nur: Warum tut sich nichts?
Von Simon Berlin, Valerie Höhne und Vivien Timmler, Berlin
Soziale Medien:Lasst stecken!
Tiktok erst ab 16, Smartphones frühestens ab 14: Plötzlich diskutieren alle über Online-Sucht bei Kindern und das Gift sozialer Medien. Warum eigentlich erst jetzt? Und wo war die Politik all die Jahre? Unterwegs in einer getriggerten Republik.
