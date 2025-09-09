Zum Hauptinhalt springen

BildungsbarometerGroße Mehrheit will Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche

Lesezeit: 3 Min.

Nicht nur Bundesbildungsministerin Karin Prien fordert eine Altersgrenze für Social Media. Käme es dazu, wären sehr beliebte Apps für Unter-16-Jährige tabu.
Nicht nur Bundesbildungsministerin Karin Prien fordert eine Altersgrenze für Social Media. Käme es dazu, wären sehr beliebte Apps für Unter-16-Jährige tabu. (Foto: IMAGO/Maskot)
  • 85 Prozent der Erwachsenen und eine relative Mehrheit der 14- bis 17-Jährigen befürworten ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige.
  • Obwohl viele ein Verbot unterstützen, verbringen mehr als die Hälfte der Deutschen mindestens eine Stunde täglich auf Social Media.
  • Mehr als 80 Prozent der befragten Jugendlichen nutzen KI für schulische Zwecke, zwei Drittel befürworten KI-Unterricht an Schulen.
Auch viele Jugendliche fänden den Schritt richtig – obwohl die meisten ohne Tiktok und Instagram nicht leben wollen. Das geht aus der jährlichen Bildungsstudie des ifo-Instituts hervor.

Von Max Fluder

Die Zahlen sind Zündstoff für eine Debatte, die diesen Sommer ohnehin schwelt: 85 Prozent der Erwachsenen in Deutschland befürworten ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Und selbst eine relative Mehrheit der 14- bis 17-Jährigen ist für eine solche Maßnahme. Das geht aus Zahlen des „Bildungsbarometers“ hervor, einer repräsentativen Untersuchung des Münchner ifo-Instituts, die seit 2014 einmal jährlich erscheint und sich mit bildungspolitischen Themen befasst. Die Studie wird am Dienstag veröffentlicht und liegt der Süddeutschen Zeitung vorab vor. „Die Ergebnisse zeigen: Die Sorgen in der Bevölkerung über mögliche Risiken sozialer Medien sind groß“, sagt Ludger Wößmann, einer der Autoren der Studie.

