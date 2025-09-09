Auch viele Jugendliche fänden den Schritt richtig – obwohl die meisten ohne Tiktok und Instagram nicht leben wollen. Das geht aus der jährlichen Bildungsstudie des ifo-Instituts hervor.

Von Max Fluder

Die Zahlen sind Zündstoff für eine Debatte, die diesen Sommer ohnehin schwelt: 85 Prozent der Erwachsenen in Deutschland befürworten ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Und selbst eine relative Mehrheit der 14- bis 17-Jährigen ist für eine solche Maßnahme. Das geht aus Zahlen des „Bildungsbarometers“ hervor, einer repräsentativen Untersuchung des Münchner ifo-Instituts, die seit 2014 einmal jährlich erscheint und sich mit bildungspolitischen Themen befasst. Die Studie wird am Dienstag veröffentlicht und liegt der Süddeutschen Zeitung vorab vor. „Die Ergebnisse zeigen: Die Sorgen in der Bevölkerung über mögliche Risiken sozialer Medien sind groß“, sagt Ludger Wößmann, einer der Autoren der Studie.