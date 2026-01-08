Der englische Begriff „Brain Rot“ bringt auf den Punkt, welche Folgen übermäßiger Konsum sozialer Medien haben kann: das Gefühl von „Hirnfäule“, eine Mattigkeit, die sich nach ständiger Reizüberflutung und endlosem Scrollen einstellt – wenn man das Smartphone einfach nicht zur Seite legen kann.
InternetWas bringt ein Social-Media-Verbot für Jugendliche?
Lesezeit: 4 Min.
Frankreichs Plan, Kindern den Zugang zu sozialen Medien zu versperren, wird auch die Diskussion in Deutschland befeuern. Experten warnen davor, auf einfache Lösungen zu setzen.
Von Lilith Volkert
Frankreich:Warum Macron Kindern das Handy wegnehmen will
Frankreich führt wohl bald ein Handyverbot an Schulen ein – und unter 15 -Jährige sollen gar keine sozialen Medien mehr nutzen dürfen. Der Präsident hat es eilig damit, doch das Vorhaben ist schwer umzusetzen.
