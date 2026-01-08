Zum Hauptinhalt springen

InternetWas bringt ein Social-Media-Verbot für Jugendliche?

Lesezeit: 4 Min.

„Es besteht die Gefahr, dass Politik und Gesellschaft das Problem als erledigt ansehen und nichts weiter passiert“, sagt der Psychologe Julian Schmitz über ein mögliches Verbot.
„Es besteht die Gefahr, dass Politik und Gesellschaft das Problem als erledigt ansehen und nichts weiter passiert“, sagt der Psychologe Julian Schmitz über ein mögliches Verbot. (Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa)

Frankreichs Plan, Kindern den Zugang zu sozialen Medien zu versperren, wird auch die Diskussion in Deutschland befeuern. Experten warnen davor, auf einfache Lösungen zu setzen.

Von Lilith Volkert

Der englische Begriff „Brain Rot“ bringt auf den Punkt, welche Folgen übermäßiger Konsum sozialer Medien haben kann: das Gefühl von „Hirnfäule“, eine Mattigkeit, die sich nach ständiger Reizüberflutung und endlosem Scrollen einstellt – wenn man das Smartphone einfach nicht zur Seite legen kann.

