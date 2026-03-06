Markus Söder ( CSU ) hat seine Follower in den vergangenen Tagen über seinen Instagram-Kanal informiert: über die Salvatorprobe am Nockherberg, die steigenden Spritpreise und seine Forderung nach einer kartellrechtlichen Prüfung und über das abgeschaffte Bürgergeld. Eine Folge „#söderisst“ gab es auch, Nürnberger Bratwürste mit Kraut.

Kaum ein Politiker beherrscht Kommunikation über soziale Medien so gut wie der bayerische Ministerpräsident. Und kaum einer steht einer Altersbegrenzung für soziale Medien skeptischer gegenüber, zuletzt sagte er, er sei bezüglich eines Verbots „zurückhaltend“. Das macht den Beschluss, den die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag nach langem Ringen einstimmig getroffen hat, besonders interessant. Denn dort hat sich Söder offen für eine Regulierung gezeigt. Stimmt Söder also schärferen Regeln zu, wenige Wochen nachdem Kanzler Friedrich Merz (CDU) sich dafür ausgesprochen hat?

Konkret heißt es im Beschluss: Kinder und Jugendliche müssten im digitalen Raum vor „systemischen Risiken wie beispielsweise Suchtmechanismen, Desinformation sowie Hass und Hetze, sozialem Druck und psychischen Belastungen“ geschützt werden.

Weiter heißt es, die Regierungschefs der Länder begrüßten die Einrichtung einer Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt durch die Bundesregierung. Sie fordern, aus den Ergebnissen der Kommission, die im Sommer vorliegen sollen, „eng abgestimmt“ Handlungsoptionen mit der Bundesregierung erarbeiten. „Insbesondere“ eingeschlossen seien hierbei „altersgestufte Regelungen für den Zugang zu und die Ausgestaltung von Angeboten im Bereich von Social Media-Plattformen“. Mit anderen Worten: Erst soll die Kommission prüfen – konkrete Altersgrenzen kommen später.

Aus Bayern heißt es, entscheidend sei die Kommission. Demnach sei das „alles in unserem Sinne“ und „für alle ein passender Beschluss“. Soll heißen: Muss man nicht so hoch hängen.

Niedersachsens Ministerpräsident Lies spricht von „starkem Signal“

Das klingt anders, wenn man dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) zuhört. Er sitzt am Donnerstagnachmittag in seiner Landesvertretung in Berlin und sagt, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten seien sich „alle einig gewesen“, es brauche „altersbegrenzende Maßnahmen“. Er sieht in dem Beschluss ein „starkes Signal nach einer etwas längeren Diskussion“. Offenbar, so berichten es mehrere Beteiligte, musste Söder auch von diesem Kompromiss überzeugt werden.

Die „längere Diskussion“ lässt sich auch an der Textarbeit ablesen. In dem Ursprungsentwurf, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, hieß es, man fordere eine „Altersuntergrenze von 14 Jahren für den Zugang zu Social Media-Plattformen“ und eine „verpflichtende altersgerechte Ausgestaltung“ der Plattformen sowie ein Opt-in-Modell zur Zulassung „algorithmischer Empfehlungssysteme“.

Das findet sich im Beschluss nicht mehr. Allerdings gaben elf Länder, darunter auch unionsgeführte Länder wie Berlin, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, eine Protokollerklärung dazu ab. Demnach kämen „auf der Basis einer verpflichtenden Altersverifikation“ insbesondere „eine Altersuntergrenze von 14 Jahren“ und eine „verpflichtende altersgerechte Ausgestaltung solcher Plattformen für Jugendliche bis 16 Jahre“ in Betracht. Die Protokollerklärung liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Sie zeigt: Viele Länder wollten eigentlich mehr. Das Ergebnis wurde aufgeweicht.

Zum Frust derjenigen, die sich einen größeren Wurf erhofft hatten. Der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Alexander Schweitzer (SPD), sagt der Süddeutschen Zeitung, Rheinland-Pfalz habe sich – „genau wie elf andere Länder auch“ – einen weitergehenden Beschluss gewünscht. „Kinder und Jugendliche haben keinen Zugang zu Spielhöllen oder Casinos, wir müssen sie auch vor gefährlichen Orten in den sozialen Netzwerken schützen“, sagt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident.

Die Protokollerklärung entspricht der Beschlusslage von CDU und SPD. Auf ihrem Parteitag vor wenigen Wochen hatte die CDU ein Social-Media-Verbot bis 14 Jahren gefordert, die SPD hatte kurz davor bereits ein Konzept dazu vorgelegt und ebenfalls ein Verbot bis 14 Jahre gefordert. Zudem weisen beide Parteien auf ein besonderes Schutzbedürfnis von Jugendlichen bis 16 Jahren hin.

„SPD und CDU haben eine ganz klare gemeinsame Position“, sagt der niedersächsische Ministerpräsident Lies, aus seiner Sicht könne man loslegen. Denn: „Keine Expertenkommission wird sagen, das ist doch egal, wie alt die Kinder sind, die sollen sich natürlich alles angucken was an Absurditäten und Gewalt im Netz ist.“ Ob es dann schlussendlich auf ein Verbot für 13, 14 oder 15-Jährige hinausläuft, wäre dann nur noch eine Detailfrage. SPD und Teile der CDU wollen also schnell handeln. Vor allem aber Bayern will abwarten. Auf eines aber ist derweil Verlass: Söder wird weiter Bratwürste posten.