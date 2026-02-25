Eine aktuelle Studie der Krankenkasse DAK zeigt, dass Social Media ein Problem sein kann. Vor allem für Kinder und Jugendliche. Rund ein Fünftel gilt als suchtgefährdet. Das heißt, sie nutzen Social Media in einem riskanten Ausmaß und so häufig, dass die Nutzung negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Viele der Befragten berichten von häufiger Niedergeschlagenheit, Angstgefühlen oder Stress.

Etwa sechs Prozent gelten demnach sogar als suchtkrank. Das sind 350 000 Jugendliche in Deutschland, die süchtig nach Social Media sind. Das heißt, ihr Nutzungsverhalten ist unkontrolliert, hat negative Auswirkungen auch in anderen Lebensbereichen: Sie kommen zu spät zur Schule, ihre Noten werden schlechter, der Schlaf unregelmäßig.

