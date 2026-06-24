Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will ein gesetzliches Mindestalter für die Nutzung eigener Social-Media-Accounts. Bei einer Pressekonferenz in Berlin sagte sie, dass sie sich für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren einsetzen werde. Eine solche Regelung orientiere sich an Vorgaben des jetzigen Jugendschutzrechts und müsse zusammen mit Instrumenten für eine wirksame Altersüberprüfung umgesetzt werden. Grundlage könnte die digitale Brieftasche sein, die Anfang 2027 verfügbar sein soll und zur Altersverifikation eingesetzt werden könnte.