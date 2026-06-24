Zum Hauptinhalt springen

JugendschutzPrien: Social Media erst ab 13 Jahren

Lesezeit: 3 Min.

Suchtgefahr durch endlose Feeds: eine Jugendliche am Smartphone.
Suchtgefahr durch endlose Feeds: eine Jugendliche am Smartphone. Elisa Schu/dpa

Die Bundesfamilienministerin will Kinder und Jugendliche vor Gefahren in der digitalen Welt schützen und stützt sich dabei auf neue Vorschläge einer Expertenkommission.

Von Valerie Höhne und Vinzent-Vitus Leitgeb, Berlin/München

SZ bei Google bevorzugen

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will ein gesetzliches Mindestalter für die Nutzung eigener Social-Media-Accounts. Bei einer Pressekonferenz in Berlin sagte sie, dass sie sich für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren einsetzen werde. Eine solche Regelung orientiere sich an Vorgaben des jetzigen Jugendschutzrechts und müsse zusammen mit Instrumenten für eine wirksame Altersüberprüfung umgesetzt werden. Grundlage könnte die digitale Brieftasche sein, die Anfang 2027 verfügbar sein soll und zur Altersverifikation eingesetzt werden könnte.

Zur SZ-Startseite

Social-Media-Sucht
:Offline als Challenge

Sie scrollen, bis sie nicht mehr können: Millionen Jugendliche und Erwachsene in Deutschland haben einen riskanten Medienkonsum. Was Schulen dagegen unternehmen können – und was ein Betroffener berichtet.

SZ PlusVon Valerie Höhne

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite