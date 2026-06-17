Sie scrollen, bis sie nicht mehr können: Millionen Jugendliche und Erwachsene in Deutschland haben einen riskanten Medienkonsum. Was Schulen dagegen unternehmen können – und was ein Betroffener berichtet.

Florian Buschmann steht hinter dem Lehrerpult vor der Klasse 8/1 am Geschwister-Scholl-Gymnasium in der sächsischen Kleinstadt Nossen. „Was gibt’s denn generell für Medien?“, fragt er die Schülerinnen und Schüler. „Digital“, sagt einer, „analog“, ein anderer. „Super gut“, antwortet Buschmann, „was denn für digitale Medien?“ „Handys“, sagt ein Mädchen. Buschmann geht zum Pult, darauf liegen laminierte Karten. Auf einer ist übergroß ein Smartphone abgebildet, er klebt sie an die grüne Tafel. „Computer“, sagt eine andere Schülerin. Die Karte kommt ebenfalls an die Tafel.