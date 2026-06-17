Zum Hauptinhalt springen

Social-Media-SuchtOffline als Challenge

Lesezeit: 7 Min.

Eine Sucht liegt nahe, wenn Jugendliche oder Erwachsene negative Folgen in Kauf nehmen, etwa nicht mehr zur Schule oder Arbeit gehen, sagt Expertin Kerstin Paschke.
Eine Sucht liegt nahe, wenn Jugendliche oder Erwachsene negative Folgen in Kauf nehmen, etwa nicht mehr zur Schule oder Arbeit gehen, sagt Expertin Kerstin Paschke. 3photo/Getty Images

Sie scrollen, bis sie nicht mehr können: Millionen Jugendliche und Erwachsene in Deutschland haben einen riskanten Medienkonsum. Was Schulen dagegen unternehmen können – und was ein Betroffener berichtet.

Von Valerie Höhne, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Florian Buschmann steht hinter dem Lehrerpult vor der Klasse 8/1 am Geschwister-Scholl-Gymnasium in der sächsischen Kleinstadt Nossen. „Was gibt’s denn generell für Medien?“, fragt er die Schülerinnen und Schüler. „Digital“, sagt einer, „analog“, ein anderer. „Super gut“, antwortet Buschmann, „was denn für digitale Medien?“ „Handys“, sagt ein Mädchen. Buschmann geht zum Pult, darauf liegen laminierte Karten. Auf einer ist übergroß ein Smartphone abgebildet, er klebt sie an die grüne Tafel. „Computer“, sagt eine andere Schülerin. Die Karte kommt ebenfalls an die Tafel.

Zur SZ-Startseite

MeinungSoziale Medien
:Zeit, sie zum Entgiften zu zwingen

SZ PlusKommentar von David Pfeifer
Portrait undefined David Pfeifer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite