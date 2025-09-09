Eine harte Altersgrenze für Social Media zöge strenge Kontrollen nach sich. Technisch ist das möglich – doch jede Lösung hat einen Makel.

Von Max Fluder

Der naheliegendste Vergleich findet sich beim Alkohol: Besucht man die Website einer Firma, die alkoholhaltige Getränke an Mann und Frau bringen will, muss man in Deutschland bestätigen, 16 oder 18 Jahre alt zu sein – je nachdem, ob es sich um eine Bierbrauerei oder eine Destillerie handelt. Mit der Frage nach dem Alter soll sichergestellt werden, dass Minderjährige gar nicht erst auf die Homepage der Alkoholanbieter gelangen. Theoretisch. In der Praxis lässt sich die Schranke leicht umgehen. Eine Lüge reicht.