Der naheliegendste Vergleich findet sich beim Alkohol: Besucht man die Website einer Firma, die alkoholhaltige Getränke an Mann und Frau bringen will, muss man in Deutschland bestätigen, 16 oder 18 Jahre alt zu sein – je nachdem, ob es sich um eine Bierbrauerei oder eine Destillerie handelt. Mit der Frage nach dem Alter soll sichergestellt werden, dass Minderjährige gar nicht erst auf die Homepage der Alkoholanbieter gelangen. Theoretisch. In der Praxis lässt sich die Schranke leicht umgehen. Eine Lüge reicht.
Jugendschutz im InternetWie alt bist du? So schwierig sind Alterskontrollen im Netz
- Um das unter anderem von Bundesbildungsministerin Prien geforderte Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren durchzusetzen, gäbe es viele Möglichkeiten.
- Alterskontrollen können von Selbstauskünften über Ausweisdokumente bis zu KI-Gesichtserkennung reichen, alle haben jedoch Schwächen bei Sicherheit oder Genauigkeit.
- Kritiker wie die Initiative „European Digital Rights“ sehen Alterskontrollen als unausgereifte Lösung, die Rechte der Kinder und Jugendlichen beschneidet.
Eine harte Altersgrenze für Social Media zöge strenge Kontrollen nach sich. Technisch ist das möglich – doch jede Lösung hat einen Makel.
Von Max Fluder
