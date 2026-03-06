Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Follower in den vergangenen Tagen über seinen Instagram-Kanal informiert: über die Salvatorprobe am Nockherberg, die steigenden Spritpreise und seine Forderung nach einer kartellrechtlichen Prüfung und über das abgeschaffte Bürgergeld. Eine Folge „#söderisst“ gab es auch, Nürnberger Bratwürste mit Kraut.
Soziale MedienLänder ringen um Social-Media-Altersgrenze – Bayern bremst
Die Ministerpräsidenten haben sich erstmals auf eine gemeinsame Position zur Regulierung sozialer Medien geeinigt. Ein konkret angedachtes Verbot für Jugendliche unter 14 Jahren geht manchen dann aber doch zu weit.
Von Valerie Höhne, Berlin
