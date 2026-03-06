Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Follower in den vergangenen Tagen über seinen Instagram-Kanal informiert: über die Salvatorprobe am Nockherberg, die steigenden Spritpreise und seine Forderung nach einer kartellrechtlichen Prüfung und über das abgeschaffte Bürgergeld. Eine Folge „#söderisst“ gab es auch, Nürnberger Bratwürste mit Kraut.