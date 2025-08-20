Lonnie Bunch leitet als erster Afroamerikaner die mächtige Smithsonian Institution mit ihren 21 Museen und 21 Bibliotheken. Was er etwa zur Sklaverei zeigt, das gefällt dem US-Präsidenten gar nicht.

Von Peter Burghardt

Wer Washington besucht oder hier wohnt, der braucht genügend Geld, kann sich aber auch an kostenlosen Ausstellungen erfreuen. Diese wunderbaren Einrichtungen gehören zur Smithsonian Institution, benannt nach dem britischen Wissenschaftler James Smithson und gegründet 1846 vom US-Kongress. Die weltweit größte Einrichtung dieser Art besteht aus 21 Museen, 21 Bibliotheken, dem National Zoo sowie mehreren Zentren für Forschung und Bildung. Der Eintritt: frei. Dazu sollen bald das National Museum of the American Latino und das Smithsonian American Women’s History Museum kommen.