Small Talk am Arbeitsplatz

Viel Zeit für Plausch-Pausen? Ein US-Konzern will ausgerechnet haben, dass der Durchschnittsamerikaner 118 Minuten am Tag mit Büro-Smalltalk zubringt.

Small Talk während der Arbeitszeit kostet US-Unternehmen 1,5 Billionen Dollar pro Jahr - aber: Es lohnt sich offenbar, in diese Pausen zu investieren - was ein Büro-Plausch wert ist.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Man kennt das. Da will man sich nur schnell einen Kaffee holen, doch da steht schon der Kollege, der eine Freude daran hat, haarklein die Details der letzten Episode der Serie zu erzählen, die man noch nicht gesehen hat; und nahtlos plaudert er dann weiter über das Privatleben von Kollegen, für das man sich, nun ja, gar nicht interessiert. Da kommt auch schon der nächste Kollege, bekannt als wandelnder Sport-Ergebnis-Dienst: Tennis, müsse man doch gesehen haben, dazu Champions League. Um elf Uhr ging man zur Kaffeemaschine, kurz vor zwölf ist man zurück am Platz - da sagt die Kollegin: gemeinsames Mittagessen bitte, jetzt sofort; sie müsse was Witziges erzählen.

Diese kleinen Plausch-Pausen während der Arbeitszeit können offenbar teuer werden für Unternehmen: Der US-Telekom-Konzern Toll Free Forwarding hat eine Studie veröffentlicht mit der wilden Überschrift: "Angestellte kosten US-Firmen 1,5 Billionen Dollar pro Jahr!" Mit Ausrufezeichen! Eine Umfrage habe ergeben, dass die Amerikaner 118 Minuten pro Tag am Arbeitsplatz plauschen, das seien im Jahr - umgerechnet auf das mittlere Einkommen - 11 918 Dollar, die Unternehmen ihren Angestellten zahlen, damit die über Sport und Serien und Gerüchte der letzten Firmenfeier reden. Es gibt sogar einen Rechner, über den Firmenchefs überprüfen können, wie hoch die Small-Talk-Kosten bei ihnen sind. Da kriegt man doch sofort ein schlechtes Gewissen, wenn bei einem selbst ein fünfstelliger Small-Talk-Betrag steht.

Moment mal: Hieß es nicht während der Videotelefonie-Phase der Corona-Pandemie, dass die Leute keine Lust mehr hätten auf diese effizienten Meetings ohne persönliche Note? Und, siehe da, die Studie ergab auch: 72 Prozent der Befragten finden, dass Small Talk die Arbeit erträglicher mache, und 40 Prozent sagen, dass sie kündigen würden, sollte der Arbeitgeber verlangen, die Pläuschchen während der Arbeitszeit per Dekret zu reduzieren. "Small Talk ist der Kleber, der die Angestellten zusammenhält", sagt Psychologin Naomi Murphy: "Wenn der Arbeitsplatz nur ein Ort ist, an dem wir Aufgaben erledigen, führt Unzufriedenheit zu weniger Leistung."

Die Schlagzeile "Small Talk kostet US-Unternehmen 1,5 Billionen Dollar pro Jahr" sorgt freilich für mehr Aufregung als "Kleines Pläuschchen während der Arbeit hilft der Moral". Warum aber betrachtet man diese 1,5 Billionen Dollar - die, verteilt auf alle in den USA ansässigen Unternehmen, eine gar nicht mal so heftige Zahl pro Firma ergeben - nicht als Kosten, sondern als Investition ins geistige Wohl der Angestellten, damit die danach besser gelaunt zurückkehren und produktiver arbeiten, als sie es ohne Small Talk täten? Es dürfte schon einen Grund dafür geben, dass Google seinen Angestellten so viele Freizeitangebote auf dem Campus im kalifornischen Mountain View bietet: Die sind froh, da zu arbeiten, und sie bleiben eben nach dem Quidditch-Match auf dem Rasen vor Gebäude B43 noch ein paar Stunden länger - und arbeiten.

Also dann: Weiterplaudern fürs Wohl der Firma! Ist das Wetter in Los Angeles nicht wunderbar heute? Und diese Netflix-Serie über den Tinder-Betrüger, die sollte man sich wirklich ansehen.