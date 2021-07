In Slowenien versucht der populistische Premier Janša, Kritiker einzuschüchtern. Beteiligt an dieser Kampagne ist ein Fernsehsender - der von Geschäftsleuten finanziert wird, die der Orbán-Regierung in Ungarn nahestehen.

Von Matthias Kolb, Ljubljana

Anfang Juli ist die Zahl 250 überschritten. So oft wurde er in den vergangenen 15 Monaten in Online-Berichten beim slowenischen TV-Sender Nova 24 erwähnt, sagt Jaša Jenull. "Sie haben meine Handynummer veröffentlicht, meine Privatadresse und falsche Informationen über mich und meine Eltern", sagt der 39-Jährige. Der Grund: Der Theatermacher organisiert Fahrrad-Proteste gegen Premier Janez Janša. Der regiert Slowenien, das nun die EU-Ratspräsidentschaft innehat, bereits zum dritten Mal, setzt auf Polarisierung und folgt laut Jenull dem Pfad von Viktor Orbán: "Janša konnte in den sieben Jahren in der Opposition Pläne dafür schmieden, die Institutionen zu übernehmen und Kritiker einzuschüchtern."