Slowenien hat das Ende der Coronavirus-Epidemie im Land erklärt. Die Regierung des EU-Staates teilte am Freitag mit, die Ausbreitung von Covid-19 sei unter Kontrolle und es würden keine außergewöhnlichen Maßnahmen für die Gesundheit mehr benötigt. Slowenien ist das erste Land Europas, das ein Ende der Epidemie erklärt hat. EU-Bürger dürften aus Österreich, Italien und Ungarn an vorgegebenen Kontrollpunkten über die Grenze nach Slowenien kommen. Die meisten Nicht-EU-Bürger müssten in eine 14-tägige Quarantäne. Bis zum 13. Mai gab es 1467 bestätigte Infektionen und 103 Todesfälle.