Kulturkampf Nur Männer und Frauen in der Slowakei 26. September 2025, 17:53 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Bei einem Massenprotest in Bratislava am 16. September zeigen Demonstranten ihren Ärger über die Regierung. (Foto: JOE KLAMAR/AFP)

Die Regierung von Robert Fico schreibt in der Verfassung fest, dass es lediglich zwei Geschlechter gibt. Für Fico ist das ein Sieg – vor allem, weil es ihm damit gelingt, die Opposition zu spalten.

Von Viktoria Großmann, Warschau

