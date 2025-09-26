In der geänderten slowakischen Verfassung werden auch Dinge stehen, die man nur gerecht finden kann: zum Beispiel, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten sollen. Anderes wird und soll viele ärgern. Am Freitag hat der slowakische Premier Robert Fico die Verfassungsänderung knapp durchgesetzt. Das war nur mit Stimmen der Opposition möglich. Das dürfte für Fico am wichtigsten sein: Er hat Streit und Misstrauen in der Opposition gesät.
KulturkampfNur Männer und Frauen in der Slowakei
Lesezeit: 3 Min.
Die Regierung von Robert Fico schreibt in der Verfassung fest, dass es lediglich zwei Geschlechter gibt. Für Fico ist das ein Sieg – vor allem, weil es ihm damit gelingt, die Opposition zu spalten.
Von Viktoria Großmann, Warschau
Demonstrationen in der Slowakei:Kekse und Revolution
In der Slowakei beginnt eine neue Protestwelle gegen die Regierung von Robert Fico. Nun geht es nicht mehr um dessen russlandfreundliche Politik, sondern auch um teure Lebensmittel und die Erinnerung an 1989.
Lesen Sie mehr zum Thema