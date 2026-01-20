Robert Fico war am Wochenende in Florida und hat einen Atommeiler gekauft. Für sein Land, die Slowakei. Ob der Ministerpräsident deren Interessen wirklich vertritt, ist bei ihm zu Hause heftig umstritten. Seine linksnationalistische Partei Smer führt seit Herbst 2023 wieder die Regierung an. Fico rühmt sich enger Kontakte zu den USA, Russland und China. Mit der EU hat Fico meist Ärger. Derzeit hat er neue Ermittlungen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung, Olaf, zu befürchten.