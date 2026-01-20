Robert Fico war am Wochenende in Florida und hat einen Atommeiler gekauft. Für sein Land, die Slowakei. Ob der Ministerpräsident deren Interessen wirklich vertritt, ist bei ihm zu Hause heftig umstritten. Seine linksnationalistische Partei Smer führt seit Herbst 2023 wieder die Regierung an. Fico rühmt sich enger Kontakte zu den USA, Russland und China. Mit der EU hat Fico meist Ärger. Derzeit hat er neue Ermittlungen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung, Olaf, zu befürchten.
Transatlantische BeziehungenWo man Trump bedingungslos folgt
Lesezeit: 3 Min.
Die Europäer halten in der Grönland-Frage zu Dänemark? Nicht alle. In der Slowakei und Tschechien findet der US-Präsident treue Freunde. Und in Polen steht Washington vielen Politikern schon lange näher als Brüssel.
Von Viktoria Großmann, Warschau
Trumps Drohungen:Grönland wird zur Existenzfrage für die EU
Der französische Präsident Macron vergleicht Trumps Grönland-Politik mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch die Bundesregierung scheint bereit zu sein für harte Gegenmaßnahmen. Schlägt die EU jetzt im Zollstreit zurück? In den nächsten Tagen soll es einen Sondergipfel geben.
Lesen Sie mehr zum Thema