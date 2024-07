Am Montagvormittag steht Robert Fico in einem Kornfeld. Den rechten Arm auf eine Krücke gestützt, in der linken Hand eine Ähre. Das enge Polo-Shirt soll wohl zeigen, dass der slowakische Ministerpräsident während seiner Rekonvaleszenz kaum an Muskelmasse verloren hat. Knapp acht Wochen ist es her, dass der 59-Jährige durch mehrere Schüsse aus nächster Nähe schwer verletzt wurde. In dieser Woche nimmt er offiziell seine Arbeit wieder auf. Bereits am Freitag, in der Slowakei ein staatlicher Feiertag zu Ehren der byzantinischen Missionare Kyrill und Method, hatte Fico eine öffentliche Ansprache gehalten. Er sprach über deren nationale Bedeutung und die „fantastische slowakische Kultur“, die es zu schützen gelte. Unter anderem vor der „progressiven und liberalen Ideologie, die sich wie ein Krebsgeschwür verbreitet“.