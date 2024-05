Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlová, 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtet die slowakische Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf den Vizechef von Ficos Partei Smer, Ľuboš Blaha. Auch das Regierungsamt in Bratislava bestätigte das Attentat. Auf dem Facebook-Account des Regierungschefs heißt es, dass sich Fico derzeit in lebensbedrohlichem Zustand befinde. Der Rettungsdienst teilte mit, man habe den Regierungschef per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.