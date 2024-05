Slowakei:Von Hass erfüllt

Von Viktoria Großmann

Um halb zwölf Uhr am Donnerstagvormittag wendet sich die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová an ihre Landsleute, zum zweiten Mal seit dem Attentat auf Ministerpräsident Robert Fico. Keine 24 Stunden ist es her, dass in der Kleinstadt Handlová auf den Premier geschossen wurde. In ihrer ersten kurzen Stellungnahme am Mittwochnachmittag hatte die Präsidentin deutlich mitgenommen gewirkt. "Die hasserfüllte Rhetorik, die wir alle in der Gesellschaft beobachten, führt zu hasserfüllten Taten. Bitte, hören wir damit auf!", hatte sie gesagt.