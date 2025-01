Robert Fico möchte in die Verfassung schreiben lassen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Möchte der slowakische Ministerpräsident schon ein Wahlkampfthema für mögliche vorgezogene Neuwahlen setzen? Von seinen Problemen mit den Koalitionspartnern ablenken? Oder verliert er tatsächlich seinen Realitätssinn, wie manche Kommentatoren in slowakischen Medien mutmaßen?

Tatsache ist: Fico hat kein Glück mit seiner vierten Regierung. Es ist eine Dreierkoalition, in der besonders der kleinste Partner von Beginn an verhaltensauffällig war. Die Slowakische Volkspartei SNS hat in ihren Reihen einige Abgeordnete und auch Minister, die offen faschistische Erzählungen wie die Umvolkungs-Theorie verbreiten oder die Coronapandemie leugnen. Weil die Partei auch innerlich zerstritten ist und sich drei Abgeordnete gern absetzen, fehlte immer mal wieder eine Parlamentsmehrheit.

Ein Misstrauensvotum übersteht er dank eines Kniffs

Die könnte Fico nun ganz abhandenkommen, denn auch sein zweiter und größerer Koalitionspartner Hlas (Stimme) hat Probleme. Zwei Abgeordnete der linkspopulistischen Partei wurden ausgeschlossen, zwei weitere könnten selbst austreten. Ficos Regierung hatte ohnehin nur 79 von 150 Stimmen im Nationalrat. Es wird eng für ihn.

Kürzlich überstand Fico ein Misstrauensvotum – mit einem Kniff. Er ließ die Sitzung als nicht öffentlich erklären, angeblich, weil er vertrauliche Dokumente aus dem Geheimdienst besprechen wollte. Der Vorsitzende der christliche Oppositionspartei KDH erklärte, es handle sich um Informationen, die „jeder googeln“ könne. Die Oppositionsparteien verließen aus Protest die Sitzung – das Misstrauensvotum fiel aus. Fico warnte indes vor angeblichen Putschversuchen und Angriffen auf Regierungsgebäude.

Doch die Anti-Regierungsproteste am Freitag verliefen, wie bisher, friedlich. Bereits seit Ende 2023 – Fico regiert seit Oktober 2023 – gibt es in der Slowakei regelmäßig landesweit Proteste. Vergangenen Freitag versammelten sich allein in der Hauptstadt Bratislava mindestens 35 000 Menschen, um für einen Verbleib ihres Landes in EU und Nato zu demonstrieren und gegen Ficos Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin zu protestieren. Zudem gab es Kundgebungen in 26 weiteren Orten, auch im Ausland.

Demonstranten zeigten am Freitag in Bratislava Plakate mit Fico in Häftlingskleidung oder als Braut Putins, dazu der Spruch „Wir wollen keine Diktatur“. (Foto: Denes Erdos/AP)

Mit seinem Besuch in Moskau bei Präsident Wladimir Putin kurz vor Weihnachten, hatte Fico die aktuelle Protestwelle ausgelöst. Sein Koalitionspartner Hlas sah sich veranlasst, in einer Stellungnahme zu betonen, dass der Platz der Slowakei in der Europäischen Union und der Nato sei.

Aufgeheizt wird die Stimmung besonders in der Hauptstadt weiterhin durch den Streit um große Kultureinrichtungen wie Nationalgalerie und Nationaltheater. Die Kulturministerin aus der Fraktion der teils rechtsextremen SNS hatte deren Generaldirektoren im vergangenen Sommer entlassen. Am Montag kündigten Dutzende Mitarbeiterinnen, es handelt sich vor allem um Frauen.

„Die Nationalgalerie, wie wir sie kannten, kollabiert“, sagte eine Sprecherin auf einer Kundgebung vor der Galerie. Die Kulturministerin versucht, ihre Vorstellung einer traditionellen slowakischen Kultur durchzusetzen – was sie mehrmals erklärte. Zudem beruft sie Vertraute auf Leitungsposten, die keine fachliche Eignung haben.

Die größte Oppositionspartei liegt in Umfragen fast gleichauf mit der Partei des Regierungschefs

Ministerpräsident Fico, der in früheren Regierungen nie so stark in die Kulturwelt eingegriffen hatte, ließ die Ministerin gewähren. Immer wieder erklärt Fico auf Pressekonferenzen und in seinen Facebook-Videos, „Progressivismus“ und „Liberalismus“ seien die Feinde der slowakischen Gesellschaft. Diese Strömungen seien auch verantwortlich für das Attentat auf ihn. Im Mai hatte ein Mann versucht, Fico zu erschießen, der Täter bekannte sich jedoch zu keiner Gruppe, Partei oder Weltanschauung.

Hunderte Lehrer fordern Fico jedoch derzeit in einem offenen Brief auf, Hassreden zu beenden. Mitte Januar hatte ein Schüler im ostslowakischen Spišská Stará Ves mit einem Messer die stellvertretende Schulleiterin und eine Mitschülerin getötet. Slowakische Medien berichteten von rechtsextremen und frauenfeindlichen Ansichten des Schülers. Fico aber kritisierte in dem Zusammenhang eine zu nachlässige Haltung zur LGBTIQ-Community in der Opposition und erklärte, er werde „eine ernsthafte Initiative zu kulturellen und ethischen Fragen“ vorlegen.

Dass Fico sich immer wieder solchen Themen zuwendet, während seine Koalition sich in einer tiefen Krise befindet, legen ihm manche Kommentatoren nun als Schwäche aus. Fico habe möglicherweise den Kontakt zu seinen Wählern und allgemein die politische Orientierung verloren. In Umfragen liefert sich seine dem Namen nach sozialdemokratische, populistische Partei Smer-SD seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der größten Oppositionspartei, der liberalen Progresívne Slovensko. Beide liegen zwischen 22 und 23 Prozent Wählerzustimmung.