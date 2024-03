Von Viktoria Großmann, Warschau

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in der Slowakei hat am Samstag überraschend der proeuropäische Kandidat gewonnen. Der frühere Diplomat Ivan Korčok erhielt 42,5 Prozent der Stimmen. Er hatte in allen Umfragen knapp auf Platz zwei gelegen, hinter Peter Pellegrini, dem Kandidaten von Premier Robert Fico. Auch Pellegrini waren nur in den positivsten Umfragen mehr als 40 Prozent prognostiziert worden. So kommt Korčoks Sieg nicht nur unerwartet, er ist auch unerwartet deutlich. Pellegrini folgt mit 37 Prozent der Stimmen.