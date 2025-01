Die Opposition in der Slowakei plant ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Robert Fico. Sie warf ihm am Dienstag vor, das EU-Mitgliedsland außenpolitisch näher an Russland zu rücken und gleichzeitig sich nicht genug um das eigene Land zu kümmern. „Anstatt in seinem Heimatland zu sein und an der Lösung von Problemen zu arbeiten, fliegt er in der Welt herum und verneigt sich vor Diktatoren“, sagte Oppositionsführer Michal Simecka in Anspielung auf ein Treffen Ficos in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Sein Lager bekenne sich dagegen klar zur Europäischen Union und zur Nato.