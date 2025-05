Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico nimmt als einziger Regierungschef eines EU-Staates an Putins Siegesfeier in Moskau teil. Weil die baltischen Länder ihm den Überflug verweigern, verzögert sich die Anreise. Und in Bratislava sammelt sich der Protest.

Von Viktoria Großmann

Robert Fico muss für seine Reise von Bratislava nach Moskau seine Route ändern. Litauen, Lettland und Estland teilten am Mittwoch mit, dass sie der slowakischen Regierungsmaschine keine Überfluggenehmigung erteilen. Welche Route er nun nehmen will, teilte er nicht mit. Aber es wird ein Umweg sein. Der slowakische Ministerpräsident will als einziger Regierungs- oder Staatschef aus einem EU-Land diesen Freitag an der Siegesfeier in Moskau teilnehmen. Mit der traditionellen Militärparade wird auf dem Roten Platz des Sieges über Nazi-Deutschland und damit des Endes des Zweiten Weltkrieges gedacht.