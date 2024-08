Matej Drlička, 48, leitete seit 2021 und bis vergangenen Dienstag das Slowakische Nationaltheater in Bratislava mit den Sparten Oper, Schauspiel und Ballett. Zuvor musizierte der ausgebildete Klarinettist europaweit in verschiedenen Orchestern, gründete das Klassikfestival Viva Musica! und war Direktor des slowakischen Rundfunkorchesters. Das Gespräch findet telefonisch statt.

SZ: Herr Drlička, Sie sind gerade im Theater? Dürfen Sie das Gebäude und Ihr Büro noch betreten?

Matej Drlička: Ich wurde als Generaldirektor des Theaters entlassen, aber nicht als Angestellter. Ich bin jetzt Mitarbeiter, aber ohne Funktion, und habe nichts zu tun. In einem normalen Land würde es einen neuen Direktor geben, der mich entweder entlässt oder mir eine andere Stelle anbietet – die ich nicht annehmen würde. Im Wesentlichen warte ich also auf jemanden, der meinen Vertrag beendet. Ich habe also Zeit, Protest gegen das Vorgehen des Kulturministeriums zu organisieren.

Es gab bereits im Frühjahr Demonstrationen und eine Petition zur Abberufung der Ministerin Martina Šimkovičová, die fast 190 000 Menschen unterzeichnet haben – das hat nichts verändert.

Damals ging es darum, dass wir sie einfach für nicht geeignet hielten. Wir wussten, dass sie aus der Verschwörungserzähler-Szene kommt und dass sie ihre Thesen in ihrer eigenen Internetshow zum Besten gibt. Jetzt haben wir eine andere Situation: Sie zerlegt die Institutionen. Sie feuert die Chefs aus politischen Gründen. Ich denke, die Motivation für die Menschen zu protestieren ist jetzt anders, dringlicher. Ich bin nicht naiv. Aber ich denke, die Ministerin ist wirklich zu weit gegangen.

Haben die Ministerin oder ihre Mitarbeiter zuvor versucht, Einfluss auf Ihr Programm zu nehmen?

Nicht direkt. Das war eher subtil. Indem sie Pressemitteilungen oder Statements veröffentlichten, in denen sie sagten, dass sie sich nicht wohlfühlen mit dem, was da gezeigt wird, oder damit, dass Schauspieler politische Ansichten äußern. Viele kleine Ausrufezeichen, die uns zeigen sollten: Wir kriegen euch.

Die Slowakei leidet seit Jahren unter starker Abwanderung vor allem jüngerer und gebildeter Menschen, die Unzufriedenheit auch schon mit früheren Regierungen war groß. Wie nehmen Sie allgemein die Stimmung im Land wahr?

Im Grunde ist es nicht so viel anders als überall in Europa: Der Populismus wird stärker, und es kommen immer mehr inkompetente Politiker an die Macht. Man sollte die Slowakei deshalb nicht verlassen und auswandern. Anderswo ist es auch nicht so viel besser, bis auf die Gehälter. Wir arbeiten am Nationaltheater hart daran, auf höchstem europäischen Niveau mitzuspielen. Wir hatten eine wirklich gute Spielzeit, volles Haus, fast an allen Abenden. Die Lage ist nicht so verzweifelt. Aber wir müssen die Probleme offen ansprechen.

Und davon ist aus Ihrer Sicht die Ministerin eines.

Ja, sie und ihre Mitarbeiter versuchen, die Methoden der Siebzigerjahre in der kommunistischen ČSSR wieder einzuführen, als jeder Angst hatte, sich offen zu äußern, um nicht im Gefängnis zu landen. Aber die Siebziger sind vorbei! Wir sind ein demokratisches Land und Mitglied der Europäischen Union. Ich äußere mich nicht politisch, sondern als Bürger und Steuerzahler dieses Landes. Meine Ziele sind nicht politisch, ich möchte nur, dass die Ministerin abberufen wird.

Sie betonen sehr, dass Sie nicht politisch sind.

Die Ministerin wirft mir vor, politisch zu agieren. Und ich frage: Was meint sie damit? Ich bin in keiner Partei, ich bin kein Aktivist, ich habe noch nie offen Sympathie für irgendeine Partei geäußert. Ich spreche nur über Professionalität und über die Fähigkeit, dieses Ministerium zu leiten. Ich kritisiere auch nicht die Partei, auf deren Liste sie angetreten ist. Ich kritisiere die Person.

Was heißt denn politisch sein für die jetzige Regierung?

Zum Beispiel, mich zu unterstützen. Jetzt will das Kulturministerium verbieten, dass staatliche Kultureinrichtungen und deren Mitarbeiter ihre Solidarität für mich oder überhaupt andere staatliche Einrichtungen etwa durch Social Media Posts ausdrücken. Das bedroht Mitarbeiter staatlicher Betriebe. Es ist wirklich verrückt. Aber ich bin sicher, dass die Europäische Kommission sich hier einschalten wird.