Künstler aus der Slowakei und dem Ausland wehren sich gegen die staatliche Zerschlagung der kulturellen Freiheit. Sie wollen ihre Arbeit nicht nur hier, sondern in ganz Europa verteidigen.

Fast zwei Jahre ist es her, dass Matej Drlička an seiner Wohnungstür die Entlassung von seinem Posten als Generaldirektor des Slowakischen Nationaltheaters erhielt. Seitdem ist er eines der prominentesten Gesichter im Kampf um die Freiheit der Kultur in der Slowakei geworden.