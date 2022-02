Vier Jahre nach einem international beachteten Journalistenmord in der Slowakei hat ein neues Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Auftraggeber Marián Kočner begonnen. In dem am Montag neu aufgerollten Prozess ist zudem eine mutmaßliche Komplizin Kočners angeklagt. Der damals 27 Jahre alte Enthüllungsjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im Dorf Veľká Mača erschossen. Kuciak schrieb über den Filz von Politik und Wirtschaft. Seine nach den Morden veröffentlichte Reportage löste Massenproteste aus, die Regierung trat zurück. Kočner ist angeklagt, den Mord bestellt und bezahlt sowie vorbereitet zu haben. Zu Beginn des neuen Prozesses erklärten die Angeklagten eine Richterin für befangen. Die Verhandlung wurde abgebrochen, das Oberste Gericht muss über die Beschwerde entscheiden.