Die hohen Berge der Tatra, Wälder, klare Bergseen, grüne Flussauen, Weinhänge und überall mittelalterliche Burgen wie aus dem Märchen – die Slowakei hat touristisch einiges zu bieten. Es erscheint also sinnvoll, in diesen Wirtschaftssektor zu investieren, zumal das Land noch nicht von ausländischen Besuchern überrannt wird. Dazu in Zeiten, da überall in Europa kleinere Landwirte aufgeben oder sich zumindest nach einem Nebenverdienst umsehen – zum Beispiel im Tourismus. Dafür gibt es Unterstützung von der Europäischen Union.
SlowakeiPrivatvillen auf EU-Kosten
Lesezeit: 4 Min.
In der Slowakei flossen offenbar Subventionen aus Brüssel für die Landwirtschaft in private Ferienhäuser. Eine Anti-Korruptionsaktivistin kämpft trotzdem dafür, dass die Zahlungen nicht eingestellt werden.
Von Viktoria Großmann, Warschau
Slowakei:"Sie haben das ganze System total zerstört"
Seit dem Attentat auf Premier Robert Fico schiebt die slowakische Regierung Medien und Opposition Verantwortung für den Angriff zu. Im Europawahlkampf kann sie damit punkten. Medien und NGOs schlagen Alarm.
Lesen Sie mehr zum Thema