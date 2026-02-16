Die hohen Berge der Tatra, Wälder, klare Bergseen, grüne Flussauen, Weinhänge und überall mittelalterliche Burgen wie aus dem Märchen – die Slowakei hat touristisch einiges zu bieten. Es erscheint also sinnvoll, in diesen Wirtschaftssektor zu investieren, zumal das Land noch nicht von ausländischen Besuchern überrannt wird. Dazu in Zeiten, da überall in Europa kleinere Landwirte aufgeben oder sich zumindest nach einem Nebenverdienst umsehen – zum Beispiel im Tourismus. Dafür gibt es Unterstützung von der Europäischen Union.