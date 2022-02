Vier Jahre nach dem Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova wird in der Slowakei das Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Auftraggeber neu aufgerollt. Wie eine Gerichtssprecherin bestätigte, beginnt der neuerliche Prozess gegen den Millionär Marian Kocner und eine Komplizin am Montag beim Spezialgericht für organisierte Kriminalität. Der damals 27 Jahre alte Investigativ-Journalist und seine Verlobte waren am 21. Februar 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Der Mord hatte international für Aufsehen gesorgt. Dass Kocner und seine mutmaßliche Komplizin Alena Zs. im September 2020 aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurden, sorgte für Empörung. 2021 gab das Oberste Gericht einem Einspruch der Anklage statt und hob diese Freisprüche auf.