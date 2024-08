Slowakei:Der Protest flammt wieder auf

Am Montag und Dienstag soll es in der Slowakei wieder Demonstrationen geben. „Protest für den Schutz der Kultur “ lautet der Aufruf für Montagabend. Und schlicht „Es reicht“ der Appell für den Dienstag. Es sind die ersten voraussichtlich größeren Proteste seit dem 15. Mai, an dem Premierminister Robert Fico bei einem Treffen mit Bürgern in der Stadt Handlová angeschossen und schwer verletzt wurde . Bereits im Dezember vergangenen Jahres und Anfang dieses Jahres hatte es in der gesamten Slowakei Massenproteste gegen die Regierung gegeben. Kritisiert wurden vor allem eine Strafrechtsreform und die Kulturpolitik .

Was das Land nun seit einer Woche erlebt, bezeichnet der Autor Michal Hvorecký als „eine Art Staatsputsch“. Der Politikwissenschaftler Jozef Bátora spricht von einer „Frontalattacke auf Institutionen und Demokratie“. Und das mitten in der Urlaubszeit.

Los ging es am Dienstagmorgen vor einer Woche: Drei Mitarbeiter des Kulturministeriums klingeln an der Haustür von Matej Drlička. Der 48-jährige Direktor des Slowakischen Nationaltheaters (SND) ist krankgeschrieben und öffnet im Morgenrock. Die Besucher händigen ihm an der Türschwelle ein Schreiben aus, mit dem er mit sofortiger Wirkung von seinem Posten abberufen wird.

Am Mittwochvormittag treffen Mitarbeiter des Kulturministeriums die Leiterin der Slowakischen Nationalgalerie, Alexandra Kusá, an ihrem Arbeitsplatz im Zentrum von Bratislava an und überreichen auch ihr ein Entlassungsschreiben.

Detailansicht öffnen Kulturministerin Martina Šimkovičová hat bereits mehrere Leiter von Kultureinrichtungen entlassen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgebaut. (Foto: IMAGO/Vaclav Salek/IMAGO/CTK Photo)

Entlassen wird am Mittwoch auch ein ehemaliger Staatsanwalt – allerdings aus dem Gefängnis und auf Anordnung des Justizministers. Und ohne richterlichen Beschluss. Jener frühere Staatsanwalt war wegen Korruption und Bestechlichkeit im Jahr 2022 zu acht Jahren Haft und einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Bereits am Montag war ein anderer Staatsanwalt von seinem Posten abberufen worden, der in Korruptionsaffären, die heutige Mitglieder der Regierungsparteien und jenen verurteilten Staatsanwalt betreffen, ermittelt hatte. Zudem wurde bekannt, dass die Korruptionsermittlungsbehörde NAKA zum 31. August aufgelöst werden soll.

Ministerpräsident Robert Fico verteidigte die Entlassung des verurteilten Staatsanwalts aus dem Gefängnis mit den Worten, dieser sei nach einem „lehrbuchhaftem Beispiel eines manipulierten Monsterprozesses“ verurteilt worden. Solche verbalen Angriffe auf Richter und deren Diskreditierung häufen sich. Erst kürzlich leitete der Justizminister ein Disziplinarverfahren gegen einen ebenfalls mit Korruptionsfällen befassten Richter ein, mit der Begründung, dieser missbrauche seine Macht. Mehrere Richter wandten sich mit einer Beschwerde an die Europäische Kommission.

Soll der öffentliche Zorn soll auf die Kulturministerin gelenkt werden?

Dass diese Vorgänge in Justiz und Kultur gleichzeitig und im Hochsommer geschehen, hält kaum jemand für einen Zufall. „Möglicherweise geht die Regierung davon aus, dass die Leute im Urlaub sind und nicht demonstrieren“, sagt der Politikwissenschaftler Jozef Bátora der SZ. Und der Schriftsteller Hvorecký vermutet ein Ablenkungsmanöver: Der öffentliche Zorn solle mit den Suspendierungen des Direktors des Nationaltheaters und der Leiterin der Nationalgalerie auf die Kulturministerin gelenkt werden, damit ein Stück weit verborgen bleibe, was in der Justiz geschehe.

Tatsächlich lösten vor allem diese Abberufungen umgehende und heftige Reaktionen aus. Beiden warf Kulturministerin Martina Šimkovičová in einer nachfolgenden Stellungnahme über die Homepage des Ministeriums Missmanagement vor. Im Moment ihrer Abberufung hatten beide Leiter keine Begründung für das Vorgehen der Ministerin erhalten. Beide Institutionen verzeichneten zuletzt Besucherrekorde, ausverkaufte Vorstellungen und komplett bespielte Flächen.

Die Ministerin berufe „erfahrene, renommierte und angesehene Direktoren“ ab, schreibt die Vereinigung „Offene Kultur“ in ihrem Aufruf zum Protest am Montag. Die Initiative hat sich erst in diesem Jahr gegründet – als Reaktion auf vorangegangene Eingriffe des Kulturministeriums in Institutionen. Zu Jahresbeginn hatte die Ministerin die Chefs der Kunsthalle Bratislava entlassen, eine kleinere Galerie, die vor allem jungen Künstlern eine Fläche bot. Kurz darauf hatte sie die Leiterin einer traditionsreichen künstlerischen Bildungsstätte für Kinder durch eine Bekannte ersetzt. In die Verantwortung von Šimkovičová fällt ebenfalls die Auflösung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt RTVS in ihrer bisherigen Form. Die Sendeanstalt arbeitet seit 1. Juli unter dem Namen STVR und wird zusehends politisch vereinnahmt.

In der Initiative „Offene Kultur“ haben sich Menschen aus Theatern, Galerien, Hochschulen, Film, Literatur oder Tanz und Vertreter einer langen Reihe von größeren und kleineren Kultureinrichtungen im gesamten Land zusammengeschlossen, um ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. „Der Druck hat uns zusammengebracht“, sagte eine der Gründerinnen der Plattform im Frühjahr im Gespräch mit der SZ. In der Protestnote heißt es nun: „Durch Ministerin Šimkovičová macht die Regierung aus der Kultur einen Befehlsempfänger, welcher der Regierung gehorchen soll.“ Und weiter: „Zeigen wir ihnen, dass uns die Kultur wichtig ist – egal in welcher Jahreszeit!“

Für Montagabend laden die Initiatoren zunächst zu einem offenen Austausch auf dem Gelände des Nationaltheaters in Bratislava ein und betonen dabei die Überparteilichkeit ihres Ansinnens. Bewusst grenzen sie sich von der Protestaktion ab, zu der für Dienstagabend zwei liberale Oppositionsparteien aufgerufen haben.

Angestellte von Nationaltheater und Nationalgalerie hatten auch die Ministerin zu sich zum Gespräch eingeladen. Auf die Frage, ob sie die Einladung annehmen wolle, antwortete Šimkovičová auf einer Pressekonferenz: „Schauen Sie: Die Angestellten des Nationaltheaters kommen zu mir. Ich muss nicht zu ihnen gehen.“

Slowakei : „Sie versuchen, die Methoden aus der ČSSR wieder einzuführen“ Der fristlos entlassene Generaldirektor des Slowakischen Nationaltheaters, Matej Drlička, über das Vorgehen des Kulturministeriums und darüber, was ihm Hoffnung macht. Interview von Viktoria Großmann

Beide nun abberufenen Leiter weisen die Vorwürfe des Missmanagements zurück. Es habe zudem vorher keinerlei Gespräche oder Diskussionen etwa zu möglichen Verbesserungen oder Änderungen bei den Betrieben gegeben – was die Ministerin später vor Journalisten sogar bestätigte. Zudem wirken die Vorwürfe, selbst wenn sie der Wahrheit entsprächen, kaum stark genug, um ein so harsches Vorgehen zu rechtfertigen.

Während das Nationaltheater vorerst ohne Leitung ist, wurde für die Nationalgalerie sofort ein neuer Leiter ernannt: ein Betriebswirt ohne Erfahrung im Kunstbetrieb. Es sei vor allem die pauschale Abwertung ihrer Arbeit und der aller Angestellten der Nationalgalerie, die sie verletze, sagte Alexandra Kusá auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch. Im Gespräch mit der SZ zwei Tage später gibt sie sich optimistisch. „Vielleicht ist schon der Tiefpunkt erreicht“, sagt sie. „Ich möchte glauben, dass wir etwas erreichen können“, sagt sie im Hinblick auf die geplanten Aktionen und Proteste. Zumal sie viel Unterstützung spüre, aus verschiedenen Teilen der Bevölkerung. „Die Menschen haben das Gefühl, es wird ihnen etwas weggenommen.“ Auch aus dem Ausland, vor allem aus Tschechien und Polen, gebe es viel Solidarität. So lobte der tschechische Kulturminister Martin Baxa auf X Kusás Arbeit.

Baxa war im Juni auch zur Eröffnung einer Ausstellung mit ukrainischer Sezessions-Kunst erschienen. Šimkovičová blieb fern. Ins Parlament kam sie bei der Wahl im September 2023 auf der Liste der nationalistischen, rechtsextremen, teils faschistischen Slowakischen Volkspartei SNS. Die Partei kam gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde und sichert der Dreierkoalition von Premier Robert Fico mit seiner linkspopulistischen Smer-Partei die hauchdünne Mehrheit. Fico, so glauben Beobachter, duldet die Exzesse der Kulturministerin und der gesamten SNS eher widerwillig – aber immerhin lenkten sie von seinen Anliegen, der Kontrolle von Justiz und Ermittlungsbehörden, ab. Doch möglicherweise habe es die SNS mit ihrem Ansinnen „einer Umwandlung und Unterwerfung der Gesellschaft“ übertrieben, sagt Politikwissenschaftler Bátora. „Es läuft aus dem Ruder.“