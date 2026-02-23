Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seine angedrohte „Gegenmaßnahme“ gegenüber der Ukraine wahr gemacht. Weil weiterhin kein russisches Erdöl über die Pipeline Druschba durch die Ukraine in die Slowakei fließe, habe er die Anweisung gegeben, die slowakischen Notstromlieferungen an das Nachbarland einzustellen, teilte Fico (Foto: AFP) mit. „Ab heute wird die ukrainische Seite keine Unterstützung erhalten, wenn sie sich mit der Bitte um Hilfe zur Stabilisierung des ukrainischen Energienetzes an die Slowakei wendet.“ Die Maßnahme werde erst aufgehoben, wenn der Öltransit wieder aufgenommen werde. Über die Druschba-Pipeline wird Öl aus Russland über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei geliefert. Sie ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die Ukraine, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.