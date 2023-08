Der frühere slowakische Außenminister Ivan Korčok, 59, hat am Mittwoch seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im Frühjahr bekannt gegeben, bei der Amtsinhaberin Zuzana Čaputová nicht mehr antritt. Korčok, der von 2020-2022 Außenminister war, bewirbt sich als parteiloser Kandidat. Als Minister hatte er sich energisch für eine Unterstützung der Ukraine eingesetzt. Vor seiner Ernennung zum Minister war der Karrierediplomat unter anderem Staatssekretär sowie Botschafter der Slowakei in Deutschland (2005-2009) und in den USA (2018-2020). In der Slowakei wird das Staatsoberhaupt direkt vom Volk für fünf Jahre gewählt. Korčok gilt als Favorit für die Wahl, deren genauer Termin noch nicht feststeht. Sein prominentester Konkurrent ist bisher ein anderer Ex-Außenminister, Ján Kubiš. Der Parteilose hatte als Diplomat hatte führende Funktionen bei den Vereinten Nationen inne und war unter anderem Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) (1999-2005) sowie Sonderbeauftragter der EU für Zentralasien.