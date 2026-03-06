Am 15. März 2018 tritt Robert Fico von seinem Amt als slowakischer Ministerpräsident zurück. Drei Wochen zuvor, am 21. Februar, war der junge Investigativjournalist Ján Kuciak in seinem Haus erschossen worden, ebenso seine zufällig anwesende Verlobte. Es folgten Massenproteste gegen die Regierung, um die sich viele der Artikel Kuciaks gedreht hatten.
Politische EinflussnahmeJeffrey Epsteins Interesse an der Slowakei
Ein hochrangiger slowakischer Diplomat stand in engem Austausch mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Es ging um Frauen und um politische Einflussnahme – auch auf Ministerpräsident Robert Fico. Die Regierung blockiert Untersuchungen.
Von Viktoria Großmann, Warschau
