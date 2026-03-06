Zum Hauptinhalt springen

Politische EinflussnahmeJeffrey Epsteins Interesse an der Slowakei

Lesezeit: 4 Min.

Ein Foto von Miroslav Lajčák mit Jeffrey Epstein in der slowakischen Botschaft in Wien, möglicherweise im März 2019.
Ein Foto von Miroslav Lajčák mit Jeffrey Epstein in der slowakischen Botschaft in Wien, möglicherweise im März 2019. HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS/AFP

Ein hochrangiger slowakischer Diplomat stand in engem Austausch mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Es ging um Frauen und um politische Einflussnahme – auch auf Ministerpräsident Robert Fico. Die Regierung blockiert Untersuchungen.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Am 15. März 2018 tritt Robert Fico von seinem Amt als slowakischer Ministerpräsident zurück. Drei Wochen zuvor, am 21. Februar, war der junge Investigativjournalist Ján Kuciak in seinem Haus erschossen worden, ebenso seine zufällig anwesende Verlobte. Es folgten Massenproteste gegen die Regierung, um die sich viele der Artikel Kuciaks gedreht hatten.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite