Am 15. März 2018 tritt Robert Fico von seinem Amt als slowakischer Ministerpräsident zurück. Drei Wochen zuvor, am 21. Februar, war der junge Investigativjournalist Ján Kuciak in seinem Haus erschossen worden, ebenso seine zufällig anwesende Verlobte. Es folgten Massenproteste gegen die Regierung, um die sich viele der Artikel Kuciaks gedreht hatten.