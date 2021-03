Von Viktoria Großmann

Am Montagabend weilte der slowakische Premierminister Igor Matovič nicht in der Hauptstadt Bratislava. Sondern er gab kurzfristig und überraschend eine Pressekonferenz am Flughafen von Košice im Osten des Landes, Thema: "Es geht um Leben". Die Regierung habe zwei Millionen Dosen des Impfstoffs Sputnik V aus Russland eingekauft, verkündete er und nahm gleichzeitig die erste Lieferung in Empfang.

Es war ein Coup, der ihn das Amt kosten könnte. Heimlich, ohne Wissen der Kabinettsmitglieder war dieser Deal besiegelt worden. Nun steht die Regierung vor dem Bruch, ein Jahr nach den Parlamentswahlen, aus denen Matovič, der zuvor jahrelang aus der Opposition gegen die korrupte Regierung unter Robert Fico gekämpft hatte, als Sieger hervor gegangen war.

Die Koalitionspartner hatten auf die EU verwiesen

Doch Matovič regiert nicht allein, sondern mit drei Koalitionspartnern. Und diese hatten den Kauf von Sputnik V klar abgelehnt, hatten auf die EU verwiesen und auf eine Genehmigung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gedrungen. Matovič aber tat, wie schon so oft, was er wollte. Und diesmal könnte er einen Schritt zu weit gegangen sein.

Zwei der Koalitionspartner kündigten zunächst an, über ihren Austritt aus der Regierung zu beraten. Damit müssten Neuwahlen angesetzt werden. Und diese bergen die Gefahr, dass diejenigen wieder an die Macht kommen, welche die neue Regierung bekämpfen wollte. Die in die Opposition gedrängten ehemaligen Regierenden um Robert Fico. Dieser wird wesentlich verantwortlich gemacht für jene den Staat unterwandernde Korruption, über die der Journalist Ján Kuciak recherchierte, bevor er vor drei Jahren erschossen wurde.

"Das ist eine ernste Angelegenheit"

"Das ist eine ernste Angelegenheit", sagte Richard Sulík, Wirtschaftsminister und Vorsitzender der Partei SaS der Presse, "Wir können so nur schwer weiter funktionieren. Den Kampf mit der Pandemie beherrschen wir offensichtlich nicht." Man müsse nun über eine "Rekonstruktion der Regierung sprechen". Die Europaabgeordnete Lucia Ďuriš Nicholsonová schrieb auf Facebook, ihre Partei SaS sowie die Partei der Vizepremierministerin hätten "heute die einmalige Chance, einen Austausch des Premiers und den Rücktritt des Gesundheitsministers zu fordern". Auf das Amt des Gesundheitsministers hat die SaS schon länger ein Auge geworfen, kritisierte den amtierenden Marek Krajčí wiederholt als überfordert.

Lösen soll die Krise einmal mehr Präsidentin Zuzana Čaputová. Am Nachmittag empfing sie Vizepremierministerin Veronika Remišová von der Partei Fürs Volk und Wirtschaftsminister Richard Sulík von der Partei SaS. Die Präsidentin hatte den Premier wiederholt aufgerufen, seine Regierung zu einen und Alleingänge zu vermeiden.

Die studierte Juristin und frühere Menschenrechtsaktivistin Čaputová genießt in ihrem Land sehr hohes Ansehen. Ihr Wahlsieg vor zwei Jahren galt als wichtiges Signal dafür, dass das Land seinen Weg aus der Korruption hin zu Demokratie und Integration in die EU finden kann. Die Parlamentswahlen gaben weiteren Anlass zu dieser Hoffnung. Neuwahlen wollten sie vermeiden, erklärten noch am Nachmittag alle drei Koalitionspartner von Igor Matovič. Dieser reagierte zunächst wie gewohnt: Er unterstellte den Partnern, die Pandemie nicht ernsthaft bekämpfen zu wollen.