Von Viktoria Großmann, Bratislava

Auf dem Wahlplakat wirkt die Flagge der Slowakei wie in Blut getaucht, rechts oben sind große Blutspritzer zu erkennen. "Die Slowakei ist verletzt. Retten wir sie gemeinsam!" So wirbt die linkspopulistische Partei Hlas für die Wahl zum Europäischen Parlament. Die Hlas-Partei gehört der Regierungskoalition an, gegründet hat sie der zukünftige Präsident des Landes, Peter Pellegrini.