Vor vier Wochen wurde in der Slowakei eine Umfrage unter mehr als 10 000 Jugendlichen veröffentlicht. Das Ergebnis: Mehr als 75 Prozent der 16- und 17-Jährigen denken darüber nach, das Fünf-Millionen-Einwohner-Land zu verlassen oder sind bereits fest entschlossen. Mehr als 42 Prozent der Auswanderungswilligen wollen nicht zurückkehren. Abwanderung ist das ewige Klagelied der Slowakei, die Jüngeren gehen zum Studium ins Ausland, die Älteren zur Arbeit, die Rentner ziehen zu ihren Kindern und Enkeln nach Österreich und Tschechien. Die tschechische Hauptstadt Prag gilt scherzhaft als zweitgrößte slowakische Stadt, weil dort so viele Auswanderer leben.