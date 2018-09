27. September 2018, 18:55 Uhr Skripal-Affäre "Held Russlands"

Eine neue Spur im Fall der Vergiftung des russischen Ex-Spions Sergej Skripal deutet darauf hin, dass einer der beiden von den britischen Behörden als Attentäter verdächtigten Russen ein hochdekorierter Geheimdienstmitarbeiter ist.

Von Julian Hans , Moskau

Enthüllungen über die mutmaßlichen Täter im Fall Skripal wecken Zweifel daran, wie geheim die russischen Geheimdienste tatsächlich operieren und ob sie ihre Mitarbeiter vielleicht zu nachlässig vor Enttarnung schützen. Das Recherchenetzwerk Bellingcat und die russische Website The Insider veröffentlichten am Mittwoch den Klarnamen und Details über den militärischen Werdegang eines der beiden Männer, die laut Ermittlung der britischen Behörden am 4. März dieses Jahres in Salisbury den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet haben sollen.

Bei dem Mann, der mit einem russischen Pass unter dem Namen Ruslan Boschirow nach Großbritannien reiste, handelt es sich demnach in Wahrheit um den 39-jährigen Anatolij Wladimirowitsch Tschepiga, einen hoch dekorierten Oberst des Militärgeheimdienstes GRU. Tschepiga stammt aus einem kleinen Ort im Amurgebiet, das im Osten Russlands an China grenzt. Nach dem Abschluss einer Eliteausbildung beim Militär war er drei Mal mit einer Spezialeinheit in Tschetschenien im Einsatz.

Mitglieder der Spurensicherung untersuchen den Tatort in Salisbury, an dem am 4. März dieses Jahres der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden sind. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Die Militärakademie des Fernen Ostens führt Tschepiga auf ihrer Website als einen ihrer Ehrenabsolventen auf. Er sei 20 Mal ausgezeichnet worden, im Dezember 2014 erhielt er "für eine Friedensmission" den Titel "Held Russlands". Es ist die höchste Auszeichnung, die der russische Staat zu vergeben hat, sie wird vom Präsidenten persönlich verliehen. Handelt es sich um reguläre Einsätze, veröffentlicht der Kreml den entsprechenden Erlass des Präsidenten. Dass eine Veröffentlichung zu Tschepiga fehlt, deutet darauf hin, dass es sich um eine geheime Operation gehandelt haben könnte.

Der Zeitpunkt legt nahe, dass es sich um einen Einsatz im Zusammenhang mit der Annexion der Krim oder der Organisation von Aufständen und dem Training sogenannter Separatisten im Osten der Ukraine handelte. 2014 war eine GRU-Einheit, in der Tschepiga diente, in der Region aufgefallen.

In einer Datenbank der russischen Meldebehörden, die im Internet im Umlauf war, fanden die Mitarbeiter von Bellingcat schließlich einen Passantrag Tschepigas aus dem Jahre 2003, der auch ein Foto enthält. Der Mann darauf sieht der Person sehr ähnlich, die mit dem Pass unter dem Namen Boschirow nach London gereist war und am 15. September bei einem Interview mit dem russischen Staatssender RT behauptet hatte, Ziel der Reise sei lediglich ein Besuch der Kathedrale von Salisbury gewesen.

Als Ruslan Boschirow reiste dieser Mann nach Großbritannien. Handelt es sich um Anatolij Wladimirowitsch Tschepiga, einen Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU? (Foto: AP)

Bei der Recherche nach der wahren Identität der mutmaßlichen Attentäter sind Behördendatenbanken zu einer zentralen Quelle geworden. Den britischen Ermittlern war aufgefallen, dass die Passnummern der beiden Verdächtigen bis auf die letzte Ziffer identisch waren. Daraus schlossen sie, dass die Dokumente eigens für Einsätze unter falscher Identität ausgestellt wurden. Journalisten der Website fontanka.ru stellten fest, dass auch die Papiere von anderen in der Vergangenheit aufgeflogenen GRU-Mitarbeitern aus der gleichen Serie waren. In den Meldedaten stand stets eine Adresse des Verteidigungsministeriums als Kontakt sowie ein Vermerk "Geheim". Wenn die Pässe für Tarnidentitäten von Geheimdienst-Mitarbeitern also tatsächlich fortlaufende Nummern haben, müsste es jetzt ein Leichtes sein für gegnerische Dienste, Dutzende GRU-Mitarbeiter zu enttarnen.

Die russische Regierung streitet weiterhin ab, irgendetwas mit der Skripal-Vergiftung zu tun zu haben. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, schrieb am Mittwoch knapp auf Facebook, bei den neuesten Veröffentlichungen handele es sich nur um einen weiteren Versuch, von der Frage abzulenken, was wirklich in Salisbury passiert sei. "Wann werden Beweise vorgelegt, die die Beteiligung von irgendwem an der - wie London es nennt - Vergiftung in Salisbury belegen?"