Die Außenminister und Vertreter von acht nordischen und baltischen Staaten haben der Republik Moldau bei einem gemeinsamen Besuch in Chisinau weitere Unterstützung auf dem Weg in die EU und zur Abwehr russischer Versuche der Destabilisierung zugesagt. "Moldau kann auf die volle Unterstützung der nordischen und baltischen Länder zählen. Wir sind entschlossen, zur Stabilität, Sicherheit und zum Wohlstand der Republik Moldau beizutragen", hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Chefdiplomaten von Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. Die EU erklärte Moldau bereits im Juni 2022 mit der Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten. Das Land zwischen Rumänien und der Ukraine mit rund 2,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Europas. Moldaus proeuropäische Regierung warf Russland zuletzt die gezielte Destabilisierung des Landes vor. In der abtrünnigen Region Transnistrien sind seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert. "Wir begrüßen die klare Haltung, die Moldau eingenommen hat, indem es die russische Aggression gegen die Ukraine auf das Schärfste verurteilt und ihren Folgen standgehalten hat", schrieben die Außenminister der acht Staaten. Ausdrücklich genannt wurden der starke Zustrom von Kriegsflüchtlingen, Inflation, Energiekrise, massive Desinformationsversuche und hybride Bedrohungen.