Donald Trump hat bislang noch kein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft besucht, und das aus gutem Grund : Er muss sich Sorgen machen, dass die Fans ihn auspfeifen – so wie zuletzt im Madison Square Garden, als er ein Basketballspiel der New York Knicks verfolgte.

Und doch hat der amerikanische Präsident nun auf beispiellose Weise in die Fußball-WM eingegriffen: Trump hat, nachdem der beste Spieler der USA, Folarin Balogun, im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina eine rote Karte gesehen hat, zum Telefonhörer gegriffen und seinem Freund Gianni Infantino, von Trump stets „Johnny“ genannt, klar gemacht: Diese rote Karte möge die Fifa bitte schön ignorieren und die fällige Sperre gegen den amerikanischen Stürmer zurücknehmen. Auf dass Balogun im Achtelfinale gegen Belgien doch spielen kann.

Unser Fifa-Experte Thomas Kistner spricht in seinem Kommentar zurecht von einem Skandal und meint: „Donald Trump ist gerade der wahre Fifa-Präsident. Zumindest für die Dauer dieses Turniers.“ Peter Burghardt und Felix Haselsteiner zeichnen die Geschichte dieses historischen Eingriffs unter dem Titel „Trumps Wille geschieht“ nach und erklären, dass ähnliches schon einmal bei der WM 1962 passierte.

Man wird sehen, wie die Fifa in den nächsten Tagen mit dieser Causa und dem Proteststurm dagegen umgeht. Belgien jedenfalls hat umgehend Protest eingelegt und will verhindern, dass die USA mit Balogun auflaufen dürfen, nachzulesen in unserem Liveblog, in dem unsere WM-Team rund um die Uhr über die Fußball-Weltmeisterschaft berichtet und Sie natürlich auch in dieser hochpolitischen Sportangelegenheit auf dem Laufenden hält.

Empfehlen möchte ich Ihnen heute außerdem einen Selbsttest, den die Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion und unserem Datenressort entwickelt haben: In einem personalisierten Text, zugeschnitten auf Ihren Beruf, können Sie nachlesen, wie sehr Künstliche Intelligenz Ihren Job gefährdet.

Aber wir wollen daneben auch etwas Hoffnung machen: Wirtschaftsredakteur Gunnar Herrmann erklärt fünf Möglichkeiten, wie Sie Ihren Job KI-sicher machen können.

Fußball-WM 2026

Norwegen siegt im Achtelfinale: Erling Haaland stürzt Brasilien ins Unglück. Der fünfmalige Weltmeister ist raus, mal wieder gegen einen Europäer: Erst hält Torwart Örjan Nyland Norwegen im Spiel, dann schlägt der bis dahin kaum sichtbare Erling Haaland zu. Das Spiel endet 2:1 für Norwegen. Zum Artikel

Wilder Schlagabtausch im Azteca: England kämpft sich in Unterzahl ins Viertelfinale. In einem unterhaltsamen und rasanten Achtelfinale hat England seinen knappen Vorsprung gegen Mexiko mit zehn Mann über die Zeit gebracht. Es gab zwei Elfmeter und einen Platzverweis, am Ende stand es 3:2 für England. Zum kicker-Artikel

Fifa-Skandal um Folarin Balogun: Trumps Wille geschieht. Der wichtigste Stürmer des US-Teams sieht die rote Karte, aber die Fifa nimmt seine Sperre zurück – offenbar nach einem Anruf von Donald Trump persönlich. Jetzt geht es bei der WM „um die Integrität des Fußballs“, sagt der belgische Trainer Rudi Garcia Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Klingbeil bedient sich bei einer Notfallreserve für den Haushalt 2027. Fast elf Milliarden Euro liegen in einer Reserve, die Deutschland in wirtschaftsstarken Jahren angespart hat. Nun nimmt sich Finanzminister Klingbeil mehr als die Hälfte davon. Eigentlich wollte er das nicht – doch die Regierung hat nicht genug gespart. Gekürzt wird trotzdem, zum Beispiel beim Klima- und Transformationsfonds. Heute soll der Entwurf im Kabinett verabschiedet werden. Zum Artikel

Neue schwere Luftangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu Montag wird in fast allen Landesteilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst. Präsident Selenskyj hatte vor massiven Angriffen vor dem Start des Nato-Gipfels in Ankara gewarnt. Russland wolle „noch mehr Unheil anrichten und Menschen töten“. Die Vertreter der Nato kommen am Dienstag und Mittwoch in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Außenminister Wadephul: Iran soll für Minenräumung zahlen. Zwar werde Deutschland bei einer Räumung der Fahrrinne vorerst keine Gebühren verlangen. Im Grunde sei dies jedoch gerechtfertigt, erklärte der Minister. Eine Entscheidung darüber soll im Sommer fallen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

AfD-Parteitag: Björn Höcke baut seine Machtbasis aus. Björn Höcke befeuert gern den Nimbus als mächtiger Mann im Hintergrund, der aus Erfurt die Geschicke der AfD lenkt. Er wähnt seine Partei auf der „Siegesstraße der Geschichte“ und baut seine Macht im Parteivorstand aus. Auch in einem anderen Konflikt macht Parteichefin Weidel ihm ein Versprechen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Vereinte Nationen starten globalen KI-Dialog. Mit dem Global Dialogue on AI Governance starten heute in Genf die Beratungen der Vereinten Nationen über Künstliche Intelligenz. Grundlage dafür ist der neue Bericht eines unabhängigen Expertengremiums. Auch wichtig: Das Bundesdigitalministerium fördert ein dreijähriges Forschungsprojekt zur Staatsmodernisierung an der Hertie School. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Maut und Machtspiele in der Straße von Hormus. Die Lage an der Straße von Hormus bleibt volatil. Zwar fahren wieder halbwegs regelmäßig Schiffe hindurch, doch Iran beharrt auf Dominanz der Meerenge. Experten skizzieren verschiedene Szenarien für die Zukunft der wichtigsten Ölroute der Welt – doch auch im optimistischsten Szenario ist für den Welthandel nichts mehr wie früher. Zum Briefing