Bei Matteo Salvini , Chef der rechtspopulistischen Lega und Verkehrsminister in Italien , muss es immer ganz groß sein. Was er an diesem Mittwoch als letzte größere Amtshandlung vor der politischen Sommerpause in Rom verkündete, hält er für historisch. Schon die alten Römer hatten die Idee dazu, daran erinnert er gerne. Die ersten Pläne der Neuzeit stammen von 1969. Der Bauunternehmer Silvio Berlusconi als Premierminister hatte bereits Milliarden Euro ausgegeben und war gescheitert. Aber der Koalitionsregierung unter Giorgia Meloni soll es nun gelingen: der Bau einer Brücke vom italienischen Festland nach Sizilien , die erste Landverbindung auf die traditionsreiche Insel. Und natürlich ist das vor allem dem Verkehrsminister zu verdanken, für den diese Brücke das Prestigeprojekt überhaupt ist, nach seinen Worten „das größte öffentliche Projekt im Westen, das je geplant wurde“.

Einige Milliarden dürften noch hinzukommen

Wofür ein interministerieller Ausschuss unter Vorsitz von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch grünes Licht gab und was Salvini dann stolz der Presse präsentierte, wird nach heutigem Stand mehr als 13,5 Milliarden Euro kosten. Erfahrungsgemäß werden noch etliche Milliarden dazukommen, und es wäre auch überraschend, wenn der jetzt angepeilte Termin eingehalten werden kann, wonach 2032/33 die ersten Autos und Züge über den Stretto di Messina rollen werden. Geplant sind vier Fahrspuren und eine zweigleisige Eisenbahntrasse. Als Mautgebühr stellt sich Salvini in heutiger Rechnung einen Betrag von unter zehn Euro vor mit Ermäßigungen für Vielfahrer. Damit soll der Übergang zwischen Festland und Insel in der Summe wesentlich einfacher und günstiger sein, als das derzeit mit den Fährschiffen gewährleistet ist.

Standort der geplanten Verbindung (Foto: SZ)

Erstmals in der jahrzehntelangen Planung für diese Brücke habe er jetzt die Finanzierung und alle Unterschriften zusammen, sagte Salvini, auch die Zustimmung des Rechnungshofs erwarte er in wenigen Wochen. Dann könnten noch im Herbst erste vorbereitende Arbeiten beginnen und der eigentliche Bau 2026 gestartet werden. Die Brücke soll fast 3,7 Kilometer lang werden, bei einer Hängespannweite von 3,3 Kilometern, womit sie die längste Brücke dieser Art in der Welt wäre, länger als die 2022 eröffnete Canakkale-Brücke in der Türkei.

Für Salvini ist die Brücke aber noch mehr: Er nennt sie „einen Teil der Lösung der Probleme Süditaliens“. Der Politiker zitierte Studien, wonach die Verbindung 120 000 Arbeitsplätze bringen und das strukturschwache Süditalien zusammenbringen und stärken soll. Ministerpräsidentin Meloni dankte ihrem Vize, mit dem sie im Lager der Rechten um die politische Meinungsführerschaft buhlt, demonstrativ „für seinen Mut und seine Entschlossenheit“. Es sei nun so weit, „mit dem Bau eines Werks zu beginnen, das in technischer und ingenieurtechnischer Hinsicht ebenso beeindruckend wie hochmodern ist“. Die Brücke sei ein Infrastrukturprojekt der Rekorde, nicht nur wegen der Länge der Brücke. Mehr als 40 Kilometer begleitende Straßen- und Schienenverbindungen seien geplant. Man tue dies, um künftigen Generationen ein „besser vernetztes, wettbewerbsfähigeres Italien mit stärkerem Zusammenhalt“ zu hinterlassen.

Beim Vergleich mit Griechenland schneidet Italien schlecht ab

Die Reaktionen außerhalb des rechten Regierungslagers sind weniger euphorisch, um nicht zu sagen: vernichtend. Umweltorganisationen, Wissenschaftler und die Opposition warnen vor seismischen Risiken, ökologischen Folgen und dem möglichen Einfluss der Mafia. Die angrenzende Festlandsregion Kalabrien ist das traditionelle Machtzentrum der 'Ndrangheta, einer der einflussreichsten Mafiaorganisationen Europas. Salvini hat versprochen, die Mafia außenvor zu halten, Experten bezweifeln, dass das gelingt.

Besonders umstritten ist der Standort: Die Region ist Erdbebengebiet, beim großen Unglück von 1908 kamen in Messina mehr als 70 000 Menschen ums Leben. Die Risiken seien alle bedacht und beherrschbar, versichern die Vertreter der mit dem Bau beauftragten Firma Webuild, die das Konsortium Eurolink leitet. Man verweist auf internationale Erfahrungen mit Hängebrücken in Erdbebengebieten wie Japan oder der Türkei.

Auch der südöstliche Nachbar jenseits der Adria, Griechenland, hat in vergleichbar heikler Lage Ähnliches gebaut, die 2,8 Kilometer lange Rio-Andirrio-Brücke vom Festland auf den Peleponnes, acht Kilometer östlich von Patras. Lange galt es als unmöglich, dort in einem Erdbebengebiet auf unsicherem Meeresgrund und bei häufig widrigen Windverhältnissen eine solche Brücke zu verankern, heute funktioniert sie bestens und fügt sich in ein hochmodernes Autobahnnetz ein, das ganz Griechenland durchzieht. Italien dagegen ist für den häufig miserablen Zustand seiner Straßen bekannt, die von Meloni versprochenen 40 Kilometer erneuerter Strecken werden daran wenig ändern.

Insofern droht die Brücke, wenn sie denn überhaupt so entsteht wie geplant, ein technisch anspruchsvoller Solitär inmitten vieler Unzulänglichkeiten zu werden. Darauf weisen Bürgerinitiativen vor Ort, die bereits für das Wochenende neue Demonstrationen angekündigt haben, und die Oppositionsparteien in der Hauptstadt vehement hin. Der sozialdemokratische Partito Democratico spricht von einem sinnlosen Wahlkampfprojekt Salvinis. Es werde das Ökosystem ganzer Landstriche und das Leben ganzer Viertel stören, die von gewaltsamen Enteignungen auf mehreren Quadratkilometern betroffen seien. Das Risiko, dass gegen EU-Regeln und Umweltvorschriften verstoßen werde, sei hoch.

Die Fünf-Sterne-Partei beklagt, dass „der rechte Flügel, der heute jubelt, ein Projekt feiert, das aus ökologischer, technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht haltbar ist“. Während die Regierung hier 13,5 Milliarden Euro einplane, fehlten alleine für die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung Salerno-Reggio Calabria noch 17,2 Milliarden. Noch immer dauere aus 20 Stunden, um die Hauptstadt aus dem „tiefen Süden“ mit dem Zug zu erreichen, „eine beschämende Situation“. Für den Grünen-Chef Angelo Bonelli ist es „ein Werk, das die größte Verschwendung öffentlicher Gelder darstellt, die es je in Italien gab: Nicht einmal Berlusconi hatte so viel gewagt.“