Von Alex Rühle

Und wieder ein Rekord, der zehnte in Folge. Die Weltgemeinschaft, die leider keine ist, hat 2024 so viel für Rüstung ausgegeben wie nie zuvor, insgesamt 2718 Milliarden Dollar. Das sind 300 Milliarden oder 9,4 Prozent mehr als 2023, „der steilste Anstieg gegenüber dem Vorjahr seit mindestens dem Ende des Kalten Krieges“, so das Stockholmer Sipri-Institut in seinem an diesem Montag erscheinenden Jahresreport zu den weltweiten Militärausgaben.