Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat sich überrascht über Berichte zur Abschaffung des Bundesbeauftragten im Kampf gegen Antiziganismus gezeigt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung einen solchen Schritt gehen würde, ohne dies mit dem Zentralrat abzusprechen. Und das ist nicht geschehen“, sagte der Zentralratsvorsitzende Romani Rose am Freitag. Vielmehr laufe die Suche nach einem neuen Beauftragten. Über die Streichung des Amtes nachzudenken, sei das völlig falsche Signal. Eine Sprecherin des Familienministeriums sagte der Süddeutschen Zeitung, das Thema solle „auch in Zukunft im Haus verankert werden“. Die konkrete Umsetzung werde in den kommenden Wochen festgelegt: „Dazu finden aktuell noch Gespräche statt.“