Singapur will den Anti-Homosexuellen-Paragrafen 377A aus der britischen Kolonialzeit abschaffen. Das kündigte Premierminister Lee Hsien Loong laut Medienberichten am Montag in einer Rede an. Demnach soll einvernehmlicher Geschlechtsverkehr unter Männern, der seit den Dreißigerjahren mit Gefängnis bestraft worden war, nicht mehr verfolgt werden. In der Praxis wurde das Gesetz bereits seit einigen Jahren nicht mehr durchgesetzt. Um Singapur vor weiteren "drastischen Verschiebungen" der gesellschaftlichen Normen zu schützen, will die Regierung zugleich die Ehe als Institution nur zwischen Mann und Frau gesetzlich festschreiben. Zu diesem Zweck sei eine Verfassungsänderung geplant, hieß es. Kirchenkreise in Singapur haben unterschiedliche Meinungen zu den Plänen.