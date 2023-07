Singapur hat erstmals seit fast 20 Jahren ein Todesurteil gegen eine Frau vollstreckt. Die wegen Drogenhandels verurteilte 45-Jährige sei am Freitag gehängt worden, berichtet die singapurische Zeitung Straits Times. Sie war 2018 wegen des Besitzes von knapp 31 Gramm reinen Heroins (Diamorphin) verurteilt worden. Nach der Bekanntgabe von zwei Exekutions-Terminen wegen Drogendelikten in dieser Woche sagte Chiara Sangiorgio, Expertin der Menschrechtsorganisation Amnesty International: "Es ist unverständlich, dass die Behörden in Singapur im Namen der Drogenkontrolle weiter grausame Hinrichtungen vornehmen." Es gebe keine Belege dafür, dass die Todesstrafe nennenswerte Auswirkungen auf Konsum und Verfügbarkeit illegaler Drogen habe.