1. August 2018, 16:33 Uhr Simbabwe Polizei schießt mit scharfer Munition auf Demonstranten

Zwei Tage nach den Wahlen in Simbabwe haben Polizisten das Feuer auf regierungskritische Demonstranten eröffnet.

Die Unruhen begannen unmittelbar nach Bekanntgabe eines Großteils der Ergebnisse der Parlamentswahl, bei der die Regierungspartei gewann.

Zum Ausgang der Präsidentschaftswahl liegen noch keine Ergebnisse vor. Es ist die erste Wahl seit der Entmachtung des autoritären Präsidenten Robert Mugabe.

Von Bernd Dörries , Harare

In Simbabwe ist es nach der Bekanntgabe erster Ergebnisse der Parlaments- und Präsidentschaftswahl zu schweren Unruhen gekommen. Die Polizei schoss in Harare mit scharfer Munition auf mehrere Hundert Demonstranten der Opposition, nach ersten Angaben wurde ein Mensch getötet. Die Armee rückte mit Panzern in die Innenstadt, die Polizei griff Journalisten an und zerstörte Kameras. Die Unruhen begannen unmittelbar nach Bekanntgabe eines Großteils der Ergebnisse der Parlamentswahl, bei der die regierende Zanu-PF die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erreichte.

Nach Angaben der Wahlkommission vom Mittwoch entfallen auf Zanu-PF 145 von 210 Parlamentssitzen, was einer Zweidrittelmehrheit entspricht, mit der auch die Verfassung geändert werden kann. Die größte Oppositionspartei MDC-Alliance kam lediglich auf 60 Sitze, ihre Vertreter warfen der Regierung Betrug vor.

Auch nach Ansicht von EU-Wahlbeobachter Elmar Brok habe es schwerwiegende Mängel gegeben, unter anderem "Beeinflussungen, sanfte Einschüchterung, Druck und Zwang" im Wahlkampf und bei der Stimmabgabe. "Während die politischen Rechte weitgehend respektiert wurden, gibt es Sorgen hinsichtlich der Gesamtlage und des missbräuchlichen Einsatzes staatlicher Mittel", resümierte Brok. Ähnlich äußerten sich Wahlbeobachter aus den USA. Zwei Missionen von Afrikanischer Union und der Südafrikanischen Gemeinschaft stellten hingegen keine Mängel fest und sprachen von "freien und fairen Wahlen".

Das wichtigste Ergebnis steht allerdings aus. Ursprünglich wollte die Wahlkommission am Mittwochnachmittag die Stimmen der Präsidentschaftswahl ausgezählt haben, sagte die Bekanntgabe des Ergebnisses dann aber ab, da die Vertreter der einzelnen Parteien zuerst die Ergebnisse verifizieren müssten, was noch nicht geschehen sei. Laut Gesetz müssen die Resultate bis zum 4. August bekannt gegeben werden. Sowohl Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa als auch Oppositionschef Nelson Chamisa hatten sich bereits zum Sieger erklärt. Wahlbeobachter Brok mahnte am Mittwoch, je länger die Auszählung dauere, desto mehr Glaubwürdigkeit gehe verloren.